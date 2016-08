Tjejerna på väg att lämna HIF?

Fotboll

Holmalunds IF dam- och flicksektion kan vara på väg att lämna föreningen.

– Det kan bli så att vi kör på i nuvarande form, men det kan även ske förändringar i någon form, säger ordförande Roger Karlsson till AT.

HIF:s damer spelar just nu för att säkra kontraktet i Elitettan.

Utanför planen går sektionen en annan kamp.

Den handlar om att lyfta dam- och flickverksamheten ur Holmalunds IF och starta en helt ny, fristående förening.

Detta bekräftas delvis av ordförande Roger Karlsson.

– Först vill jag slå fast att det inte bara är damerna vi pratar om. Hela föreningens framtid, såsom exempelvis ekonomi och integration, diskuteras i något som man kan kalla en utvecklingsgrupp. Vi har en plan där vi inte bara tittar på 2017, utan även flera år framöver.

Men damerna är den del av diskussionen?

– Det är korrekt uppfattat att damerna är en del i den diskussionen, konstigt vore väl annars, svarar Roger, och förtydligar:

– För oss är det viktigaste att vi hittar lösningar som får varje grupp inom Holmalunds IF att fungera så bra och optimalt som möjligt.

Roger Karlsson konstaterar vidare att han inte kan utesluta någon form av förändring vad gäller flick- och damverksamheten:

– I dagsläget kan jag inte ge några besked. Det kan bli så att vi kör på i nuvarande form, men det kan även ske förändringar i någon form. Vi jobbar efter flera olika scenarier, där vi fortfarande alltså bara är på idéstadiet. Mer än så vill och kan jag inte säga.

Blir det för splittrat med två sektioner? Är det bättre med två föreningar som fokuserar hundra procent på dam- respektive herr?

– Det finns givetvis både för och nackdelar. Men som jag ser det är lite av styrkan med vår verksamhet att vi har både en dam och herrsektion.

– Samtidigt får man inte blunda för verkligheten. Vi är riktigt trångbodda och lagen ska ha sina träningstider, såväl på senior som ungdomssidan. I takt med att ett lag avancerar i seriesystemet, som våra damer gjorde under 2015, ökar också träningsmängden. Dessutom har vi ett herrlag som mycket väl kan spela i division II nästa år.

Kan det bli tal om någon form av samarbete även om ni går skilda vägar?

– Skulle det bli så är vår absoluta ambition att hjälpa till. För Holmalunds IF är alla lag lika viktiga, och ska självklart gynnas av de beslut som tas.

Vad säger ni till dem som hävdar att sittande styrelse lägger för mycket resurser på damerna?

– Har man ett lag som spelar i landets näst högsta serie tillkommer också högre kostnader, vilket i sin tur kräver mer resurser. För den som vill diskutera den frågan är det bara att höra av sig. Sen får man inte heller glömma att damsektionen jobbade stenhårt under hösten ifjol – och fick in den halvmiljon som krävdes för att det skulle bli spel i Elitettan.

HIF-ordföranden säger vidare till AT-sporten att man kommer fortsätta att sitta ner och prata framtid i den så kallade utvecklingsgruppen.

– Anledningen till att vi redan nu diskuterar dessa stora frågor är att vi vill komma så bra förberedda som möjligt till nästa säsong. Tiden går snabbt och snart är säsongen över. Det gäller att försöka vara i framkant så gott det går.

Tror du att Holmalunds IF har ett damlag nästa år?

– Den frågan kan jag inte ge ett svar på i nuläget. Det viktigaste är att ge våra damer och tjejer de bästa av förutsättningar för att utvecklas i framtiden. Men vad som än händer är det en självklarhet för oss att hjälpa till och stötta, oavsett om det är under en övergångsperiod eller på längre sikt.

Hur känner ni som klubb för ert damlag?

– Vi är oerhört stolta. Såväl spelare som ledare har gjort en jättebra säsong så här långt och har verkligen tagit för sig som nykomlingar. Det ska mycket till om dom inte ska klara sig kvar.

Läs mer i pappers-AT och eAT »