Avslutar mitt engagemang kring museet

Alingsås

Att sätta ned foten! Den konsten behärskar Lena Klevenås och Staffan Albinsson till fulländning (AT 20/9).

Denna gången hamnade de tunga fötterna på alla de alingsåsare som hade hoppats på ett riktigt historiskt museum i Alströmerska magasinet. Aldrig kunde vi ha drömt om det museum vi ser i dag.

Som så många gånger tidigare vill jag tala om att Alingsås har en rik och rolig historia som vi ”kanske” får se i bokform eller digitalt inför vårt 400-årsjubileum år 2019. Av någon outgrundlig anledning har det anställts både en historieskrivare och en samordnare för firandet av denna dag. Kultur- och fritidsnämnden, förvaltningen och även, enligt Lena och Staffan, kommunfullmäktige är införstådda med att Alingsås historia inte kan platsa i ett museum.

Museets Vänner arbetade i totalt 10 år, med att försöka behålla museet öppet, och sedan att efter tre års uthyrning få det tillbaka som museum innehållande vår historia. Trodde vi. Men en sak framstår nu som viktig och det är de 10 000 kr vi skänkte till Alströmergymnasiet som stipendier och de som nu läser historia ska få ha en utställning i Alströmerska magasinet om Patrick Alströmer. Även att musikhistorien om Patrick ska gå i repris i Christine kyrka i höst. Detta är att glädjas åt.

Vi hann även dokumentera Per-Henrik Rosenströms texter på CD-skivor från artiklar i AT under många år. Dessa finns nu hos Hembygdsföreningen dit vi skänkt 200 ex. Historiken över Museets Vänners historia finns också på två CD på kommunens arkiv och även Museets arkiv, som fått varsitt. De 52 000 kr museet fick har använts till en ”lyft” bland samlingarna, tror jag.

Nästa utställning på Alströmerska magasinet 2017 handlar om ”Hem” men inte alingsåsarnas hem, gamla som nya, nej detta är hem i största allmänhet?

Härmed avslutar jag mitt engagemang i Museets eventuella framtid.