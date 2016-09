Bjuder in till samtal om konst

Alingsås

Med start på torsdag bjuder Alingsås konsthall in till en serie konstsamtal under vinjetten Konsttorsdagar.

– Det här är en del i att tillgängliggöra konsten, säger Axel Grimlund, utställningsproducent i Alingsås konsthall.

Pedagogik, poesi och filosofi – det är på de tre benen som höstens samtal i kulturhuset kommer stå.

– Bakgrunden är att vi vill få till en diskussion om konst och vara en arena för samtal om konst. Det handlar om att tillgängliggöra konsten. Dels gör vi det med en meröppen konsthall, men också genom att bjuda in till specifika samarbeten, som i detta fall det öppna samtalet, berättar Axel Grimlund.

Vid det första tillfället, som alltså äger rum på torsdag kväll, kommer konstkonsulenten Karin Lundmark att finnas på plats med boken Vad är grejen med samtidskonst. Boken är till för den som kanske känts sig främmande och oinvigd, men samtidigt är nyfiken på den samtida konsten och vill närma sig den men är osäker på hur.

Under kvällen ges också en interaktiv visning av Patrik Bengtsson utställning Rest your little head and tell me about the past, som hänger i Alingsås konsthall året ut.

Vid det andra tillfället, i oktober, är rubriken för samtalet konst och poesi. Med fokus på relationen mellan poesi och bildkonst presenterar konstnären, författaren och musikern Johannes Heldén sitt konstnärskap, med utgångspunkt i ett specialskrivet verk för utställningen av Patrik Bengtsson.

Vid det tredje och sista tillfället hamnar filosofin i fokus då Eva Mark, fil. dr i teoretisk filosofi som under många år arbetat med mötet mellan konst och filosofi, kommer på besök.

– Det känns bra att vi kan hitta något mer kontinuerligt, som den här serien. Vi har inte riktigt lyckats skapa det tidigare, säger Axel Grimlund.