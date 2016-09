Cervera Alingsås är Årets franchisetagare

Alingsås

Cervera Alingsås har utsetts till Årets franchisetagare 2016.

– Det betyder mycket för butiken, säger Stina Korner, som driver butiken tillsammans med Pier Korner.



Det var under Cerveras stora kick off i Stockholm, som ägde rum under helgen och i början av veckan, som Alingsåsbutiken utsågs till Årets franchisetagare.

– De började dela ut det här priset för några år sedan, och det känns jättekul att vi fått det, säger Stina Korner.

I motiveringen står det att Cervera Alingsås har fortsatt att utveckla sin butik och försäljning på ett föredömligt sätt, och att butiken har en hög andel egna märkesvaror kompletterat med en mindre andel lokalt sortiment.

I motiveringen står också att ett välkomnande kundbemötande har varit ett vinnande recept.

– Det här visar att vi gör rätt, att vi är på rätt spår,

säger Stina Korner.