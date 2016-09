En lobb avgjorde premiären

Handboll

AHK var nära att tappa allt hemma mot Guif.

Då hoppade unga debutanten Samuel Lindberg in från kanten och lobbade, via Herdeiro Lucau, in avgörande 26-24.

Det finns olika sätt att avgöra en debut i högsta serien på.

Samuel Lindberg valde en lobb.

– Ja varför inte? Lucau är lång och han var tillräckligt långt ut för att jag skulle lobba, säger en svettig Samuel Lindberg efter sitt vinnande mål.

– Det märktes att Guif släppte mig på kanten där, det var ingen som gick på mig, fortsätter Lindberg som insåg att bollen gick via näven på Guifs målvakt och in i mål.

– Otroligt skönt! När lagkompisarna började banka mig i bröstet så insåg jag att det var mål, haha.

Matchen som sådan var en godkänd premiär från AHK i 40 minuter. Men efter ett ryck till 21-14 i början av andra halvlek hände något.

Eller snarare inget.

Guif började knapra sig ikapp mot ett AHK som bommade mängder med klara chanser mot hete Herdeiro Lucau.

– Tycker vi gör en väldigt bra första halvlek men vi kunde inte riktigt döda matchen i andra. Det som räddade oss var att vi hittade lugnet och presterade ett bra försvarsspel när Guif har bra flyt, säger Samuel Lindberg.

Hans tränare Mikael Franzén menade att det blev onödigt spännande.

– Stundtals är prestationen väldigt bra idag men det är lite darrigt och vi får många utvisningar i rad. När vi sedan får spela lite med en man mer så kan vi inte ta tillvara på det. Vi får en bra start i andra men det var kanske lite för tryggt, vi blev lite mesiga i attackerna.

Samtliga tre nyförvärv spelade och samtliga gjorde sina avtryck på matchen.

– Det är härligt att dom inte darrar. Samuel är iskall i slutet även om lobben kunde gått hur som helst (skratt). Anders Alfredsson är jättebra i slutet när det ska avgöras, det är kul att dom kan leverera även i Handbollsligan och inte bara i träningsmatcherna.