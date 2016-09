Franzén tippar AHK som vinnare – igen

Handboll

På upptaktsträffen för Handbollsligan, som herrarnas elitserie nu kallas, visade Mikael Franzén att han återigen tror på sitt lag.

– Vi vill vinna serien, slog han fast på scen.

Den traditionsenliga upptaktsträffen för handbollens högsta ligor gick av stapeln i Malmö under tisdagen och eftermiddagen tillägnades som vanligt herrarna, och divisionen som nu går under namnet Handbollsligan (damernas högsta serie kallas SHE).

Representanter för Alingsås HK den här gången var förutom tränare Mikael Franzén även nyförvärvet Magnus Persson samt Franzéns nya sidekick och assisterande tränare, Karen Brödsgaard.

Brödsgaard fick äran att inleda samtalet med konferencier Patrik Westberg och fick frågan vad hon som ny assisterande kan tillföra:

– Några jävliga danska grejer, haha. Jag har lärt mig lite nya ord under dagen så jag vet att jag ska se upp när jag kliver in i Guifs hall, svarade Brödsgaard med ett skratt.

– Klubben, Mikael och spelarna har tagit emot mig väldigt bra. Jag ser mycket fram emot vad jag kan göra inte bara inom herrhandboll utan i Sverige också.

Magnus Persson fick frågan om han är en bättre spelare nu än när han lämnade Drott för ett par år sedan:

– Det tycker jag att jag är, svarade han snabbt.

Mikael Franzén fick svara på vad tappet av Mikael Aggefors betyder för laget.

– Mikael är en väldigt duktig målvakt som fortfarande utvecklas, och han gör rätt som lämnar för Ålborg. Men vi har också haft en väldigt bra målvakt bakom Mikael som heter Rikard Frisk och jag tror han kommer lyfta sig nu när han blir uttalad etta.

Samtliga tränare fick såklart tippa sin slutplacering och Mikael Franzén valde återigen att tro att hans lag kan vinna hela grundserien.

– Vi känner att vi vill vara ett topplag och då är det väl dumt att inte sätta sig som etta tycker jag. Det är tredje året jag står och säger att vi vill vinna serien, och det vill vi. Det har vi aldrig gjort i Alingsås så jag tycker det är en bra placering.

Här är sluttabellen enligt tränarna i Handbollsligan:

Kristianstad Alingsås Malmö Sävehof Ystads iF Lugi Redbergslid Ricoh Guif Hammarby Karlskrona Skövde IFK Ystad Aranäs

