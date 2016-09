Jazzpassion fyller Palladium

Alingsås

Söndagen den 2 oktober kommer Stora passionsbandet till Palladium i Alingsås.

– Vi hoppas vi kommer fylla lokalen, säger Hans Reichel från föreningen Jazz i Alingsås, som står bakom arrangemanget.

Jazz i Alingsås arrangerar precis som vanligt flera jazzspelningar på Stures bowling och sportbar under hösten. Men just den första söndagen i oktober är det alltså istället Palladium som fylls av jazziga toner då föreningen bjudit in Stora passionsbandet och sångerskan Anette Fagerson till Alingsås.

– Det var länge sedan vi hade en konsert på Palladium nu, säkert sju år sedan. Men vi måste förnya oss lite och testa lite annat, säger Hans Reichel.

Den som kommer till Palladium kommer få ta del av musik ur den amerikanska sångboken med Count Basie- och Duke Ellington-stuk.

– Det är ett populärt tema bland vår publik, säger Hans Reichel.

De flesta som kommer till föreningen Jazz i Alingsås evenemang är i övre medelåldern och uppåt. Frågan är vad som kommer hända med jazzevenemanget i Alingsås, och på andra platser, då den generation som nu drar lasset inte orkar längre.

– Jazzen har alltid överlevt. Kanske är det så att man måste bli lite äldre för att gilla det här?, frågar sig Hans Reichel.