KD går längre i att kräva medborgarinflytande

Alingsås

I tisdagens AT försöker Lars Bolminger påvisa att jag skulle vara kritisk till en medborgardialog avseende A+/E20. Det är inte i överensstämmelse med vad jag sa. Läser han mitt utspel angående medborgardialog (AT 10/9) en gång till kommer han upptäcka att vi nog kan göra gemensam sak i den frågan.

Alingsås invånare ska mycket riktigt få delta i utvecklingsarbetet om en avsiktsförklaring skulle tas av fullmäktige och därför vill jag att även huvudfrågan, själva överdäckningen, i så fall ska bli föremål för såväl medborgardialog som en folkomröstning. Då uppfyller vi även liberalernas önskemål om invånarnas deltagande i utvecklingsarbetet.

Lika nöjd blir jag när jag ser att Bolminger efterlyser analyser av kostnader och olika finansieringsmöjligheter. I en insändare i februari uttryckte han sig annorlunda. Då hette det att: ”Det går inte att titta i plånboken först och tänka: Vad har vi råd med? Den frågan triggar inte kreativitet och nytänkande.”

Att få fram bostäder är viktigt och kräver, tvärtemot vad Bolminger skriver, kommunala investeringar. Större genomfartsgator tas av skattekollektivet vilket ex skedde när Stadsskogen började byggas (Stadsskogsgatan) och kommer också bli aktuellt om vi ex fortsätter att bygga ut Stadsskogen (södra Stadsskogsgatan). Oavsett var vi öppnar upp ett nytt bostadsområde står inte exploatörerna för samtliga kostnader.

Dyrast blir det att bygga bostäder i A+. När E20 byggs om genom staden kommer det kräva tunga investeringar även utan en överdäckning. Vatten och avlopp, fjärrvärmeledningar och elnät kommer att behöva läggas om i A+-området. Lokaltrafiken, som idag går via E20, kommer att behöva ledas om till närbelägna lokalgator med ytterligare investeringar som följd. Dessa är nödvändiga och möjliggör 600 bostäder i området.

Med en överdäckning går det att bygga ytterligare 600 bostäder till en kostnad som just nu är beräknad till 554 mkr. Det är en mycket dålig utdelning på satsat kapital. Och vi lyckas inte ens bygga ihop staden. Järnvägen ligger där den ligger.

KD har därför satt ner foten i frågan. Plusvärdena svarar inte mot de ekonomiska utträngningseffekterna och kostnaden per bostad blir för kommunens del på tok för hög. Därför får en överdäckning stryka på foten.

Det vi vill prioritera är en fortsatt utbyggnad av Stadsskogen, en Norra Länk, en upprustning av Mjörnstranden och nya hyreslägenheter i områdena Noltorp och Brogården. Detta i en takt som är ekonomiskt försvarbar. Att prioritera är nödvändigt utifrån devisen: ”There ain’t no such thing as a free lunch”.