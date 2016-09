Mikael Olsson bäst på fönsterputsning

Alingsås

Alingsåsaren Mikael Olsson, vd för Putsa, har tagit guld i Fönsterputs-SM.

Fönsterputs-SM arrangerades under CLEAN & Facility at your Service på Kistamässan i Stockholm den 29 september.

Ett 30-tal erfarna fönsterputsare hade samlats för att tävla om den ärofyllda titeln i Fönsterputs-SM 2016. Efter kvalomgångarna fanns det tio finalister kvar som bedömdes av de fyra domarna på både tid och kvalitet.

Vinnare blev slutligen Mikael Olsson, som även tagit guld i tävlingen år 2011 och 2013.

– Det var ju fantastiskt roligt detta. Jag måste säga att jag är lite överraskad över att det gick så bra för mig. Jag putsar ju inte så mycket fönster längre, men med några dagars träning så kommer väl det där fram som jag har i ryggmärgen och mellan öronen, säger Mikael Olsson, i ett uttalande på Putsas hemsida.

Utöver Mikael Olsson fanns Putsas Anneli Thor, Magnus Eriksson och Dennis Olsson på plats för tävlingen. Anneli Thor, som bara arbetat drygt ett år som fönsterputsare, tog en hedrande sjätteplats.