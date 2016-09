Tung premiärförlust för IBK

Innebandy

Nykomlingsmöte i Allsvenskan södra. Då blev det förlust för IBK Alingsås med 3–5 när Lillån kom på besök.

– Tungt, det är jämnt hela matchen, säger lagkaptenen Emil Gillmor.

På pappret inför säsongen var Lillån från Örebro ett av lagen som IBK behövde ta poäng mot för att ha chans att hänga kvar som nykomlingar i Allsvenskan södra. Därför var söndagens premiärmatch extra viktig när säsongen drog igång i Stadsskogshallen.

Men det började på sämsta tänkbara sätt för hemmalaget, som släppte in matchens första mål redan efter 20 sekunder. Och efter en onödig utvisning utökade gästerna till 2–0, efter bara två och en halv minuts spel. Fem minuter senare reducerade Alingsås lagkapten Emil Gillmor snyggt när han från slottet kom flygande och drog in bollen på pass från Sven Johansson från ena sarghörnet. Matchens delikatess sett ur IBK-ögon.

I andra vände IBK på steken. Redan en minut in kvitterade Rasmus Gabrielii och sedan gav Markus Anderberg de blåklädda ledningen med ett långskott till 3–2 i numerärt överläge. Sista ordet i mellanakten fick dock Lillån som kvitterade drygt fyra minuter från pausvilan med en misstänkt hög klubba.

I sista perioden blandade och gav bägge lagen, med stundtals bra bortapress mot Kristian Kjell i Alingsåsmålet. Och till slut skulle han och IBK tvingas kapitulera på nytt. En snabb omställning av Lillån blev förödande för hemmalaget som hamnade i underläge igen, med sju minuter kvar av tredje perioden.

En time out med 2,5 kvar räckte inte – tio sekunder senare hade Lillån kontrat in 5–3 som också blev slutresultatet.

– Klart att det hade varit gött med tre poäng i dag, det kan man inte sticka under stol med. Men det är 21 matcher kvar, som nykomling får vi jobba oss in i serien. Det känns på killarna att vi är med, så det kändes bra. Det hade varit värre om vi blivit överkörda i premiären, då hade det varit jobbigt, säger tränaren Pelle Erlandsson.

