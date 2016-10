11 september-anhöriga vill stämma Saudiarabien

AT i Washington

Efterlevande till offren i terrorattackerna den 11 september 2001 har i åratal velat stämma Saudiarabien. Femton av de 19 kaparna kom från det landet och man hävdar att det funnits kontakter mellan dessa och regimen i Riyadh.

Ämnet är utomordentligt känsligt för president Obama och den amerikanska regeringen, eftersom stämningar skulle kunna få mycket negativa konsekvenser för USA. Saudiarabien och deras vänner bland Gulfstaterna kan hämnas på många sätt. Bland annat skulle amerikaner verksamma i Mellanöstern kunna utsättas för hämndaktioner, och amerikanskt tillträde till militärbaser i området stoppas, eller genom att dra tillbaka miljardtals dollar ur den amerikanska ekonomin och skala ner på investeringar i USA, samt sluta medverka i terroristbekämpning.

Vem minns inte hur det gick när utrikesminister Margot Wallström kritiserade bristen på mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Landet är heller inte förtjust i kärnenergiöverenskommelsen med ärkerivalen Iran.

Obama lade in sitt veto mot lagförslaget JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act), men i onsdags, den 28 september, upphävdes presidentens veto när förslaget godkändes av senaten med röstsiffrorna 97-1 och av representanthuset med 348-77. JASTA innebär att utländsk immunitet kan lyftas i amerikanska domstolar vid stämningar. Men det verkar också som en del kongresspolitiker kom på andra tankar på torsdagen, i och med osäkerheten om vilka efterverkningar lagen kan få.

Prins Bandar bin Sultan, som var Saudiarabiens ambassadör i Washington från 1983 till 2005, hade mycket intima och goda kontakter med de amerikanska presidenterna, speciellt med George H.W. Bush och dennes familj. Han var en charmerande och mycket respekterad makthavare i den amerikanska huvudstaden, som gav lysande fester. Prins Bandar lär också ha förespråkat interventionen i Irak 2003.

Den så kallade ”20:e kaparen” Zacarias Moussaoui, som greps innan 11 september 2001, sade under ed att den saudiska kungafamiljen, inklusive prins Bandar, donerat pengar till Al-Qaida och hjälpt finansiera terrorattackerna. Hans tillförlitlighet kan dock ifrågasättas. Den saudiska regeringen har kraftfullt förnekat alla inblandning.

9/11-kommissionen från 2002 – som hemligstämplade 29 sidor (dock kallade ”the 28 pages”) som nyligen offentliggjordes – uppger att personer närstående två av kaparna mottog omkring 100.000 dollar i betalning från bland annat prinsens checkkonto. När USA dessutom fångade en Al-Qaida-agent 2002, hittade man hemliga telefonnummer i dennes telefonbok, med indirekta band till den saudiske ambassadören, men inga direkta bevis, enligt FBI och CIA.

Att de flesta av kaparna var från Saudiarabien lär ha försvårat relationen mellan de båda länderna under senare år. Men det är framför allt 9/11-familjerna som vill ha klarhet i vad som hände deras anhöriga den där septemberdagen för femton år sedan.