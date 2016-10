Alingsås kommuns invånare förtjänar bättre!

Alingsås

I dagens AT kan vi läsa att ishallsprojektet försenats med ytterligare ett halvår. Kommunens politiker har sedan senast 2010 vetat att ishallen är i stort behov av stora förbättringar för att kommunens invånare skall kunna få en behaglig och riskfri miljö att åka skridskor i, Herrar Filipsson och Järrebring framstod inför senaste valet som eniga i att göra något åt frågan. Efter valet hände inget. Stor tystnad från dessa herrar. Kultur och fritid tog upp frågan genom Lena Klevenås och utlovade besked i April 2016. Heder åt Lena som i alla fall drev frågan. Besked kom dock ej. Nu läser vi ånyo om försening av beslut. Om detta fall var det enda så kunde vi anse det som ett enstaka klavertramp. Tyvärr så finns det ju åtskilliga fler exempel, Vi har ombyggnad av Nolhagahallen som skulle innebära en godkänd arena åt Svenska mästarna Alingsås HK. Vi har byggandet av konstgräsplan åt Alingsås KIK. Vi har framförallt byggande av ny simhall där Alingsås simföreningar nu står utan simhall och ej kan bedriva någon verksamhet under tiden som nolhagahallen byggs om och till. Kort sagt är Alingsås politiker och Alingsås kommuns tjänstemän värdelösa på att tillse att utbudet av idrottsanläggningar tillgodoser det behov som Alingsås kommuninvånare har rätt att kräva. Förhållandevis enkla investeringsbeslut som i näringslivet hade klarats av på under ett år tar i Alingsås kommun utan undantag flera år och i flera fall så kommer man ej ens till beslut. Detta är en stor orsak till att Alingsås kommun faller i ranking hos näringslivet. Såväl näringslivet som kommuninvånare har rätt att av sina politiker och tjänstemän få snabba och korrekta besked. Snabbare besked och processer som inte tar flera år skulle också dramatiskt kunna bidra till minskat politikerförakt. Svårt? Nej. Det ända som krävs är att politikerna tänker mera på vad de kan göra för sina väljare än att tänka på att bibehålla den politiska makten,