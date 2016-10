Amanda vill slå rekord i Spelhjälpen

Alingsås

I dag lördag, klockan tio på förmiddagen, går startskottet för årets upplaga av Spelhjälpen som samlar in pengar till Ung cancer. En av dem som är engagerade är alingsåsaren Amanda Steén.

– Vi vill visa att spelsverige kan göra något väldigt stort, säger hon.

30 timmars livestream med målet att samla in så mycket pengar som möjligt till Ung cancer – det är vad årets upplaga av Spelhjälpen handlar om.

– Förra året körde vi 24 timmar och samlade in pengar till Läkare utan gränser. Resultatet blev över 125 000 kronor, berättar Amanda Steén, som är en av de nitton personer som ligger bakom Spelhjälpen.

– Vi hoppas vi kan slå det resultatet i år, men samtidigt ska man inte riktigt mäta sin prestation i siffror på det sättet. Vi vill bara få in så mycket pengar som möjligt. Det här något vi brinner för allihop, fortsätter Amanda.

Den som vill ta del av live­streamen kan gå in på You­tube och söka på Spelhjälpen, eller gå in på spelhjälpen.nu där det även finns information om hur man bidrar.

– Vi sänder från Free lunch design, som ligger på Avenyn. Under streamen kommer det hända lite olika saker. Vi kommer ha Ung cancer på plats, kommer ha speed runs, visa upp nya spel och även ge indieutvecklare en chans att synas, berättar Amanda, som själv kommer vara konferencier under delar av sändningen.

Vad ser du mest fram emot?

– Att få ta del av alla känslor som dyker upp. Det här är första gången jag är med själv, förra året följde jag streamen hemifrån och såg de starka känslorna när de passerade 100 000 kronor. Jag bölade och de bölade.

Vad spelar du själv?

– Jag är spelrecensent, så det kan bli lite allt möjligt. Men jag gillar spel som fokuserar på det emotionella, och som inte bara är action. Bioschock och The last of us är två spel som ligger mig varmt om hjärtat.