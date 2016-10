Åtalas för misshandel på skola

Vårgårda

En 15-årig kille åtalas för två fall av misshandel på Gullhögskolan i år. Den första händelsen inträffade under våren då tonåringen ska ha slagit en annan kille i ansiktet och knuffat in honom i en vägg. Under början av sommaren ska han ha slagit en annan elev i ansiktet. 15-åringen har medgett de faktiska omständigheterna, men han vill varken erkänna eller förneka brott.