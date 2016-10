”Blir att jag håller på IBK”

Innebandy

I helgen väntar bortamöte med Fagerhult/Habo för IBK Alingsås.

En som vet det mesta om klubben är IBK:s före detta målkung, Rikard Stenbäcken.

Stenbäcken lade som bekant klubban på hyllan efter att ha varit med och skjutit upp IBK Alingsås till allsvenskan.

Men innan han spenderade fem målrika säsonger med IBK, öste han in bollar för moderklubben Fagerhult/Habo.

– Det är ett jäkligt ungt lag dom har den här säsongen så jag vet inte så mycket om just dom. Men å andra sidan, Fagerhult har alltid haft unga spelare. När jag var 20 och spelade där var jag femte äldst i truppen, säger Stenbäcken och utvecklar det faktum att smålänningarna är bra på att ta fram lovande unga spelare:

– Det har nästan varit så att har du varit 16 och inte fått vara med i a-laget har du bytt klubb. Kommer ihåg just en 16-årig kille som gjorde sin debut med oss när någon var skadad. Han satte fyra-fem mål direkt, så kliver du in i Fagerhult som ung så är du jäkligt bra.

Har föreningen alltid varit bra på att ta fram unga spelare?

– Ja, det får jag ändå säga. Innebandyn är en väldigt stor sport i Habo, som orten heter. Jag läste för ett tag sedan att man haft näst flest spelare i landet i SSL, utan att själva spela i högsta serien. Numera har man ett samarbete med Mullsjö och delar dessutom på det juniorallsvenska laget vilket är riktigt hemskt (skratt).

Varför det?

– Det har alltid varit mycket hat mellan Fagerhult och Mullsjö, man vill ju ha det där som spelare. Vi gamla hade aldrig kunnat tänka oss spel i Mullsjö! Det var faktiskt så att Mullsjö hörde av sig under min tid i IBK, men det fanns inte på kartan att spela för dom så jag sa nej direkt.

Trots att man hittar guldkorn efter guldkorn i den småländska myllan, tror inte Rikard Stenbäcken att hans moderklubb är ett topplag den här säsongen.

– Det har nog blivit lite för många tapp av viktiga spelare så jag tror att dom hamnar strax ovanför strecket. Samtidigt är klubben så proffsig att dom aldrig skulle låta a-laget åka ur.

Du vet att vi måste fråga vilket lag du håller på under lördagens match va?

– Haha, jag visste att den frågan skulle komma, ja. Det är svårt det där, man vill ju alltid att det ska gå bra för klubben man fostrats i. Men jag har heller inga kompisar kvar i laget, det har jag i IBK. Därför blir det att jag håller på IBK när jag ser matchen, Fagerhult kan vinna de andra matcherna under säsongen.

Det har snackats en del om att du kanske gör comeback i IBK, hur ligger det till där egentligen?

– Dom har varit på mig både från ledarhåll och spelarhåll. Men jag har sagt att samma anledningar som gjorde att jag slutade gäller än idag. Jag kan fortfarande inte springa en och en halv kilometer utan problem och tiden finns inte riktigt med jobb och familj.

– Det är inte noll procents chans heller men jag måste få upp det där riktiga suget först, och se att laget ligger illa till. Det är ingen idé att jag är med om dom ändå klarar sig utan mig. Mentalt och fysiskt är jag inte riktigt där, även om suget efter innebandyn inte släppt helt. Jag har drömt en del, det får jag säga.

Är det bra drömmar med många mål?

– Självklart, bara goa mål, haha!