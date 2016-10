Breven som kan stoppa Hillary Clinton

AT i Washington

FBI-chefen James Comeys brev till kongressledamöter om fortsatt utredning av Hillary Clinton-relaterade mejl slog ned som en bomb i USA, och blev ”Breaking News” i fredags eftermiddag. Valets verkliga ”October surprise” (en nyhet som kan påverka resultatet i amerikanska presidentval).

Det var när FBI undersökte ett icke relaterat brott, den skandalomsusade före detta New York-kongressmannen Anthony Weiners sexmeddelande (så kallad ”sexting”) till en 15-årig flicka i North Carolina som man tydligen stötte på Clinton-mejl. Weiner är separerad från Huma Abedin, en av Hillary Clintons närmaste medarbetare, och enligt mediarapporter har Weiner och Abedin använt samma laptop, där även hemligstämplat material kan ha förekommit. Weiner har skickat sex-sms (på sig själv) till ett flertal kvinnor, och eftersom 15-åringen är minderårig och bor i en annan delstat är det ett federalt brott och den federala polisen, FBI, är inkopplad. FBI-chefens avslöjande så nära inpå ett presidentval är utan motstycke.

TV-ankaret Sean Hannity på FoxNews framkastade möjligheten att det kan finnas en WikiLeaks-komponent inblandad (WikiLeaks har dagligen släppt genanta Clinton-relaterade mejl om bland annat Clintonstiftelsen och Wall Street-talen). Justitieminister Loretta Lynch ville stoppa Comeys brev, men hon har låg trovärdighet efter ett kritiserat möte med Bill Clinton på flygplatsen i Phoenix, Arizona, i somras, då misstankar fanns om att den förre presidenten framfört ett budskap till Lynch i mejlhärvan.

Dessutom har det framkommit att Clinton-vännen och Virginia-guvernören Terry McAuliffe bidrog med knappt 500.000 dollar till den demokratiske statssenatorkandidaten Jill McCabe, vars make Andrew McCabe nu är biträdande chef (deputy director) för FBI.

FBI-chefen James Comey har det senaste året haft USA:s mest otacksamma jobb. En majoritet av amerikanerna ansåg att Comey borde rekommenderat åtal av Clinton. Att han valde att skicka brevet strax innan valdagen, kan tyda på en revolt inom FBI och att han ville undvika läckor. För Trump, som jämför mejlaffären med Watergate, är det en julklapp i slutspurten.

Avslöjandet kommer vid en kritisk tidpunkt i presidentvalet. Hillary Clinton var alltmer segertippad, men nu ser det ut som en öppen fråga. Under den senaste veckan har loppet blivit allt jämnare mellan Clinton och Trump, och man kan dagligen följa opinionsundersökningarna (som är ”all over the place”) och så kallade ”daily tracking polls” på RealClearPolitics. Så sent som förra söndagen den 23 oktober ledde Clinton Trump med 50% mot 38% på ABC News/Washington Posts tracking poll, på lördagen ledde Clinton med endast 2% i samma undersökning, och på LA Times/USC tracking poll ledde Trump med 2%. Årets presidentval är ett av de mer osäkra under senare år, med fler ”swing-states” (stater där det är jämnt).

En vecka är en livstid inom amerikansk politik, och valet går för högtryck. Clintons mejlaffär lär inte vara avslutad på valdagen den 8 november.