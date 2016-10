Clinton behöver Obamas hjälp för att vinna

AT i Washington

Bill Clinton kallade president Obamas sjukvårdsreform”Obamacare” – eller The Affordable Care Act (ACA) – för ”den galnaste idén i världen” i veckan i ett kampanjtal för hustrun i Flint, Michigan. Det var inte speciellt väl genomtänkt, och är en kritik av Obamas främsta reform – och stolthet. För att vinna presidentvalet behöver Hillary Clinton presidenten och dennes koalition av afroamerikaner, ungdomar, progressiva och oberoende.

Fortfarande är det mycket jämnt mellan presidentkandidaterna, trots republikanen Trumps ständiga klavertramp, hårresande uttalanden och misslyckandet i presidentvalsdebatten den 26 september. Opinionssiffrorna kan följas dagligen på hemsidan Real Clear Politics.

Bill Clintons uttalande är, enligt mediarapporter, ett uttryck för att han aldrig gillat Obama, och fortfarande känner förbittring över att den förre Illinois-senatorn besegrade hustrun i demokraternas primärval 2008. ”Han bubblar över av förbittring över Obamas presidentskap,” som en politisk kommentator uttryckte det på MSNBC:s morgon-show ”Morning Joe”. ”En djup och oändlig motvilja mot presidenten,” enligt en annan bedömare. Hårda känslor mellan Clintons och Obamas har varit föremål för mycket spekulation i USA. Och när Hillary Clintons hemliga emailserver uppdagades sade ryktet att Obamas nära medarbetare Valerie Jarrett varit inblandad. Det har också antagits att Obama ville se sin vice-president Joe Biden som sin efterträdare, men att ingenting kunde stoppa Clinton.

Men det är knappast klokt att irritera den populäre presidenten, med godkännandesiffror på 55 procent. Hillary Clinton behöver Obamakoalitionen för att besegra Trump. Det är just nu dött lopp mellan demokraten och republikanen i de så kallade ”swing states” – stater där opinionsläget är mycket jämnt och som kommer att avgöra presidentvalet. Eftersom valet inte bestäms av flest röster utan av elektorsröster och det magiska talet 270 måste uppnås, är det avgörande att få ut röstande just i ”swing states” på valdagen. Dessa stater är framför allt Ohio, Florida, Colorado, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Virginia och Wisconsin.

På torsdagen uppgav New York Daily News att det är dött lopp mellan Clinton och Trump i ”slagfälts”-staterna Florida, Arizona, New Hampshire och Nevada.

En oförutsägbar faktor är huruvida ”millennials” (18-29 åringar) kommer att gå till valurnorna. Röstdeltagandet är betydligt större i äldre åldersgrupper. I presidentvalet 2012 var det bara ett fåtal stater där valdeltagandet var över 50 procent i ungdomsgruppen. Kolumnisten A.B. Stoddard rapporterade att Trump gjort 58 kampanjframträdanden i swing states den senaste månaden, mot Clintons 28. ”Hon borde vara i dessa stater, och att lämna Ohio var ett stort misstag,” hävdade Stoddard. Obama besegrade Mitt Romney mycket knappt i Ohio 2012 (mindre än 3 procent). Trots att demokraterna registrerade 200.000 nya väljare förlorade presidenten många afroamerikanska röster, väljare som valde att stanna hemma på valdagen.