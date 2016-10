Ett smörgåsbord av kultur

Alingsås

Se dansgruppen JUCK, sväng loss till toner levererade av 11-mannabandet Big Fat Brass och ta chansen att sätta din partner i en lögndetektor för att få reda på vad som egentligen hände på den där firmafesten – allt detta och mycket mer erbjuds den som besöker lördagens Kulturnatta.

2016 års Kulturnatta kommer spinna vidare på det tema som varit aktuellt sedan öppningen av Alingsås nya kulturhus och utställningen Rest your little head and tell me about the past – vad är sant och vad är osant?

Dagen inleds med familjelördag i Alingsås kulturhus, där flertalet av aktiviteterna tar avstamp i ovan nämnda utställning, där konstnären Patrik Bengtsson ställer en rad frågor genom att ha placerat en sovande brontosaurus i konsthallen. Dinosauriepyssel och chansen att prova på att vara arkeolog är något av det som erbjuds.

Då familjelördagen rundats av tar Kulturnatta vid, med ett digert program. En del av punkterna går under det redan nämnda temat, som exempelvis chansen att testa en lögndetektor, men det blir också en hel del annat.

– Vi har försökt bygga ett program för alla, oavsett intresse. Man kan komma hit och bli serverad ett helt smörgåsbord helt gratis, säger Elin Åström, som är projektledare för Kulturnatta.

