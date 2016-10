Förlust med mersmak i premiären

Ishockey

Trots förlust 3–5 mot Bäcken i division II-premiären, var Alingsås Hockeys nya tränare Andreas Svedberg nöjd med många bitar av det han fick se.

– Man kan aldrig vara helt nöjd när man förlorar men vi möter ett lag idag som många tippat ska ta hem hela serien, och vi ger dom verkligen en match, säger Svedberg efter slutsignalen.

Alingsås visade stundtals prov på sitt kunnande under matchen mot Bäcken och hade framförallt en jäkla inställning och vilja matchen igenom.

Den första perioden var mållös men båda lagen hade kunnat spräcka nollan, närmast i Alingsås var nyförvärvet Hampus Klozz som inte fick till sitt avslut i fritt läge framför mål.

Andra perioden började tungt, då gästerna gjorde 0–1 efter bara 50 sekunder, och sedan spädde på med 0–2 sju minuter senare. Extra snöpligt då det mer eller mindre handlade om ett självmål för Alingsås.

Luka Vukoja reducerade dock rätt så snabbt på en retur från Viktor Gustafsson Spångs skott, men Bäcken satte 1–3 strax därpå.

Även tredje perioden började tungt, denna gång gjorde Bäcken mål efter blott 19 sekunder sedan Anton Aversund, i övrigt duktig i mål, tappat en puck.

Trots även 1–5 slutade inte Alingsås försöka kravla sig tillbaka in i matchen. Luka Vukoja ryckte in ett backhandskott till 2–5 med åtta och en halv minut kvar, och när Miha Pesjak vispade in 3–5 tändes hoppet.

Närmare kom man dock inte, men Andreas Svedberg hittade som sagt många utropstecken i förlusten.

– Vi gör en fullt godkänd match sett till arbetsinsatsen. Egentligen är det ett par individuella misstag som Bäcken gör mål på, i övrigt skapar dom inte några jättefarliga chanser. De individuella misstagen måste vi eliminera, för spelmässigt kan jag tycka vi har lika bra chanser som dom har idag.

