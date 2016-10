Frisco bommade sista chansen

Fotboll

En seger borta mot Orust för Frisco skulle innebära att division I-platsen var klar.

Men så blev det inte alls. Orust vann med 2–0 och därmed får Frisco sikta in sig på en ny säsong i division II.

Frisco kom in i matchen allt mer under lördagseftermiddagen men fick en rejäl smäll när Orust från 30 meter skickade in ledningsmålet på frisparkt, dryga halvtimmen in i matchen.

Gästerna fortsatte mala på och skapade chanser för kvittering. Den bästa kom tio minuter in i andra när domaren blåste straff för Frisco, men kanonläget brändes och Orust var i fortsatt ledning.

Med fem minuter kvar utökade också hemmalaget sin ledning och det blev därmed ingen plats i division I för Frisco den här säsongen.