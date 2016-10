HIF jagar femteplatsen

Fotboll

Med två matcher kvar att spela har Holmalund chansen att nå topp fem i Elitettan.

– Inför säsongen pratade vi om att ta 23-24 poäng och nu står vi på 34. Det är otroligt bra gjort, säger Robert Sjöqvist, assisterande tränare.

Som nykomling hade ”Robban” Sjöqvist och kompani ett enda mål; att förnya kontraktet i landets näst högsta serie.

Nu, många månader senare, ligger man sjua och har chans att sluta femma.

– Det är nästan så man får nypa sig i armen mellan varven. Oavsett om det skulle bli noll poäng i de två sista matcherna så har vi presterat över förväntan, säger Robert Sjöqvist.

Matcherna som återstår är Sirius borta och Kungsbacka DFF hemma nästa helg.

På lördag åker HIF till Uppsala för bortamöte med just tabellfyran Sirius.

– Vi kommer från ett litet speluppehåll och det har nog inte varit till vår nackdel. Känslan inför den här matchen är att vi har allt att vinna och åker upp med en näst intill intakt trupp. Den enda som definitivt saknas är Caroline Berling som ska på tränarutbildning. Sen är det frågetecken kring Moa Edrud och Olivia Sultan som varit lite småkrassliga, säger Sjöqvist.

Märks det att säsongen lider mot slut?

– Det tycker jag inte. Det är bra go i truppen och vi är väldigt sugna på att avsluta snyggt.

Hur tänker du kring en fortsättning i Holmalund?

– Jag vill gärna vara med på den här resan som vi har påbörjat, men sen ska som alltid flera bitar falla på plats. Det är väldigt positivt just nu kring damverksamheten och känslan är att vi har något bra på gång.