House of Sweden jubilerar med festival

Besökare i House of Sweden.

Välkomstskylt – House of Sweden firar 10 år.

AT i Washington

I lördags ställde Sveriges ambassad i Washington – House of Sweden – till med en ”Sweden Festival” för allmänheten för att fira sitt 10-årsjubileum.

Det var på hösten 2006 som nybyggnaden vid Potomac-floden, designad av Göteborgsarkitekten Gert Wingårdh, invigdes med pompa och ståt. Men kanske mest omtalat då var sångaren Ola Salos omstridda flygplansskämt som anspelade på 11 september-attackerna 2001, vid en utomhuskonsert utanför House of Sweden, och som skapade bestörtning och nådde ända till Washington Posts skvallerspalt.

I vilket fall har det sedan dess varit tio framgångsrika år för den svenska beskickningen, med många utställningar, konferenser, evenemang, konserter och galor. Och med mycket god publicitet för Sverige i lokala massmedier.

Ambassadör Björn Lyrvall höll ett välkomstanförande under firandet, och berättade om de nordiska ländernas statsbesök i Washington i våras och president Obamas varma välkomnande, och att statsminister Stefan Löfven menade att ”relationerna mellan USA och Skandinavien aldrig varit bättre”. Lyrvall nämnde också sponsorerna för lördagens öppna hus. Däribland Volvo Cars, Saab, ABB, den svenska kafékedjan FIKA i New York, som bjöd på kaffe och bullar, och IKEA, som stod för köttbullar och potatismos, bland andra. Vidare fick besökarna information av Visit Sweden och Svensk-Amerikanska Handelskammaren (Swedish-American Chambers of Commerce), med flera.

För dagens musikunderhållning stod bland annat jazz-artisten Anna Cecilia Ferneborg, Cotton Club Big Band feat. Kayo och Washington Fiddlers med svensk folkmusik, och berömda glasformgivaren Ingegerd Råman höll en ”artist talk”. Hon har tidigare arbetat med arkitekten Gert Wingårdh i det vinnande förslaget i arkitekttävlingen 2014 om en tillbyggnad av Liljevalchs konsthall i Stockholm.