IBK tappade ledning och föll

Innebandy

IBK Alingsås får fortsätta jaga säsongens andra seger i allsvenskan. Borta mot Visby IBK blev det förlust med 4-3 efter att hemmalaget avgjort med bara 40 sekunder kvar.



IBK lämnade Alingsås redan under fredagen för att ta sig till ICA MAXI Arena, där lördagens match spelades. Och det såg länge ut som att gästerna skulle få med sig poäng från matchen på Gotland. Kevin Keijsner noterades nämligen för sitt andra mål – och IBK:s tredje – när han skickade in 2-3 fem minuter in på tredje perioden.

Men Visby gav inte upp, och kvitterade bara två minuter senare.

När matchen såg ut att gå mot förlängning prickade hemmalagets Robin Melin in 4-3 med 40 sekunder kvar.

IBK tog en time out direkt efter målet, men man lyckades inte åstadkomma någon kvittering innan hesa Fredrik ljöd.

Bortalagets tredje mål gjordes av Erik Pajnert.