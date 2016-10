JO kritiserar Trafikverket i E20-fall

Alingsås

Efter att ha dröjt med att lämna ut en handling rörande ombyggnaden av E20 kritiseras Trafikverket nu av JO.

Under hösten 2014 träffade en fastighetsägare utmed E20 söder om Alingsås tjänstemän från Trafikverket för att diskutera frågor som rörde dennes fastighet. Under början av 2015 inleddes en mejlkontakt där fastighetsägaren begärde att få ta del av handlingar som rörde utbyggnaden av E20 söder om Alingsås. Enligt fastighetsägaren kom de begärda handlingarna att lämnas ut först under slutet av 2015.

Den långsamma handläggningen av ärendet resulterade i att Trafikverket JO-anmäldes. Efter att Justitieombudsmannen granskat ärendet konstateras att fastighetsägaren flera gånger har erbjudits att ta del av en efterfrågad miljökonsekvensbeskrivning i Trafikverkets lokal, och det menar JO är ett förfarande som är helt i sin ordning.

Mot bakgrund av hur fastighetsägaren har uttryckt sig i de aktuella mejlkontakterna anser JO att man på Trafikverket dock måste ha förstått att det inte bara var miljökonsekvensbeskrivningen som efterfrågades. Därför borde Trafikverket skyndsamt ha utrett vilka handlingar som fastighetsägaren ville ha. På grund av den bristfälliga handläggningen slår JO fast att dröjt ”oacceptabelt lång tid” innan de efterfrågade handlingarna lämnades ut. För det kritiseras nu Trafikverket av JO.