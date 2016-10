Kulturnatta – hela dagen

ALINGSÅS

Lördagen bjuder på kultur i fulla muggar i Alingsås. Och festen har redan börjat.

Kulturnatta kan hålla dig sysselsatt under hela dagen idag, och en bra bit i på kvällen. AT hälsade på en av de första programaktiviteterna på Alingsås museum, där barn – och kanske blivande arkeologer – fick prova på att gräva och leta efter fynd i lecakulor. Vera Kullingsjö, 8 år, tog sig an uppdraget med entusiasm.

Vad har du hittat hittills?

– En peng, en benbit och en spik, säger Vera.

Ylva Frögéli, föremålsintendent, höll i aktiviteten.

– Det är roligt att vara arkeolog och hitta saker. Skattletare är vi allihop, säger Ylva.

Nytt fynd. Vera visar stolt upp senaste upptäckten – ett skenben från en ko.

Om du är sugen på att göra egna upptäckter så finns möjligheten att prova på jobbet som arkeolog vid flera tillfällen under lördagen, på fjärde våningen i museet.

