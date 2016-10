”En riktig folkfest för alla åldrar”

Lightsbloggen

Lights pågår 30/9-7/11

Lights in Alingsås pågår för fullt och det händer massor här på kvällarna. Den här veckan bloggar några av alla dem som är engagerade i evenemanget – om guideturer, workshops, sociala medier med mera.

Måndag 10 oktober

Jag heter Anette Bergqvist och detta är det tionde året som jag har förmånen att arbeta som guide under Ljus i Alingsås. Det är fantastiskt att bli ”tvingad” ut i slingan så många gånger under perioden som Lights pågår, man får se installationerna först med gröna löv, sedan med färgglada löv och senare (ibland) utan löv. Ett år hann det till och med komma snö under Lightsveckorna.

Under årens lopp har jag både guidat och mött många olika personer från många olika ställen i Sverige och världen, och de senaste åren verkar det även som att fler och fler alingsåsare också har förstått mervärdet med att gå turen med en guide, vilket är väldigt skoj. Det är ju annars lätt hänt att man blir lite ”hemmablind” eller tänker att man inte behöver en guide för ”man hittar ju ändå”.

En dam vet jag att jag både har guidat och mött tidigt på säsongen under flera års tid, hon vill gå med en guide någon av de första dagarna på säsongen, sedan går hon ut på egen hand vid ett flertal tillfällen under de kommande veckorna och kan då förstå och njuta av installationerna lite extra.

Jag brukar hinna med att gå någonstans mellan 20-25 varv per år, och det fantastiska är att man nästan varje kväll kan upptäcka nya fina ljussättningar, nya favoriter att peka ut för grupperna man guidar.

Ibland när det är riktigt höstväder med regn och rusk så kan man undra vad man gett sej in på, men när man väl kommer till Estrad och möter sin grupp som inte är avskräckta av vädret utan är inställda på en rundtur så blir man genast peppad att ge dom en ”extra bra” guidning som kompensation för att dom kommer att bli blöta och kalla.

Det roligaste med Lights tycker jag personligen är att se så mycket folk utomhus på kvällarna. Många passar på att träffas och umgås med släkt och vänner på fika eller middag, hemma eller på lokal, i kombination med en promenad. Barnfamiljer tar kanske en eller två av siterna per kväll så att det inte blir för långdraget eller för sent för dom små. Företag bjuder in kunder, leverantörer eller personal, folk åker häst och vagn, eller i år lightsexpressen, är ute på fotomaraton, running lights, late night shopping etc. etc. En riktig folkfest för alla åldrar!

Väl mött i spåret!

Anette Bergqvist

