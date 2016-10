Ljuset tar plats i kyrkan

Alingsås

Det kommer hända en hel del i Christinae kyrka under Lights in Alingsås, utöver de etablerade fredagskonserterna.

–Vi vill visa att kyrkan har en given plats i samhället, och att vi finns med där det händer, säger Diana Eliason, pedagogisk samordnare i Svenska kyrkan Alingsås.

Svenska kyrkan Alingsås har engagerat människor från olika håll och satt samman ett program under vinjetten Lights i Christinae.

– Det som gav oss idén om att göra någonting under Lights är att första ljusinstallationen finns just vid Christinae kyrka, säger Diana Eliason.

– Konserterna på fredagskvällarna under Lights är etablerat, men nu är det första gången vi sätter ihop ett sådant här program, tillägger hon.

Stad i ljus

På tisdagskvällarna kommer man kunna lyssna till trumpetmusik från kyrktornet med Johan Ivarson, som alltså blir en återkommande programpunkt under de veckor Lights in Alingsås pågår. Det blir också en hel del annan musik, både nu på onsdag och två torsdagskvällar.

Dessutom en föreläsning av Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling på Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala och en utställning om Frälsarkransen.

Läs mer detaljerat om programmet i lördagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »