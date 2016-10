Mer banarbete – så kör tågen

alingsås

De indragna tågturerna den gångna helgen var bara början. De kommande fyra helgerna kommer också banarbete på Västra stambanan mellan Alingsås och Göteborg att påverka pendeltrafiken. Bussar ersätter tåg vid flera avgångar.

Så här informerar Västtrafik:

Vecka 42

Med start lördagen den 22 oktober klockan 20.20 justeras ordinarie tågtrafik med Västtågen från Alingsås och avgångarna senareläggs 13 minuter. Samtliga tåg på sträckan kör med förskjuten tidtabell fram till söndag klockan 08:20.

Vecka 43

Med start fredagen den 28 oktober klockan 20.40 reduceras trafiken på sträckan och tågtrafiken ersätts med buss. Under lördagen körs vartannat tåg, med avgång tio minuter över varje hel timme från Göteborg och Alingsås. Ordinarie avgång från Alingsås 18.10 justeras också och avgår istället 18.07. Bussersättning kommer att köras mellan Floda och Göteborg. Under söndagen ersätts all tågtrafik med buss. Nattrafiken mellan fredag och lördag körs som vanligt, medan turerna på nattrafiken mellan lördag och söndag senareläggs 13 minuter.

Vecka 44

Första tåget på måndag morgon den 31 oktober senareläggs och avgår 05:10 från Alingsås. Med start lördagen den 5 november klockan 20.20 körs tågen med en förskjuten tidtabell där avgångarna senareläggs 13 minuter. Söndag morgon klockan 08.20 återgår trafiken till ordinarie tidtabell igen.

Vecka 45

Med start lördagen den 12 november klockan 20.20 körs Västtågen mellan Alingsås och Göteborg med förskjuten tidtabell och avgångarna senareläggs 13 minuter. Söndag morgon klockan 08:20 återgår trafiken till ordinarie tidtabell.

Ersättningstrafiken kör följande sträckor:

Linje 1

Alingsås–Floda–Stenkullen–Lerum–Almekärr–Ekebacken–Munkebäcksmotet–Nils Ericson terminalen.

Linje 2

Alingsås–Västra Bodarna–Norsesund–Floda–Stenkullen–Lerum–Almekärr–Ekebacken–Jons väg–Jonsered–Partille.

Bussbyte sker i Lerum för resa mot Jonsered och Partille respektive Norsesund och Västra Bodarna. Ingen ersättningstrafik körs på sträckan Partille-Göteborg, där hänvisas resande till ordinarie busstrafik.

Ordinarie tidtabellen gäller inte under arbetet och man får räkna med längre restid. Under denna period finns ingen möjlighet att medföra cyklar ombord på ersättningsbussarna.

Resorna är sökbara i Västtrafiks reseplanerare och mer information finns på vasttrafik.se.