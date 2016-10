Miniturnering kan avgöra kvalet

Fotboll

Det kan bli så att mötet mellan Annelund och Skultorp på söndag inte avgör kvalspelet mot division IV. Vinner Skultorp de inledande straffarna och lagen sedan spelar 1–1, hamnar samtliga lag i kvalgruppen på exakt samma poäng och målskillnad.

I det läget uppstår ett delikat, och ovanligt, scenario. Nu har Västergötlands fotbollförbund beslutet hur man i så fall ska gå vidare med kvalspelet.

”I kvalgrupp 1 kan samtliga tre lag hamna på samma poäng och målskillnad. Inbördes möten har slutat oavgjort och lagen har vunnit var sin straffsparksläggning.

Resultaten hittills: Kinnahuls IF-Annelunds IF 1-1 (Annelund vann straffarna) och Skultorps IF-Kinnahults IF 1-1 (Kinnahult vann straffarna). Återstående match: Annelunds IF-Skultorps IF den 23 oktober. Om Skultorp vinner straffarna och matchen därefter slutar 1-1 blir ovanstående slutfacit verklighet.

Föreningarna och VFF:s tävlingskommitté har kommit överens om att avgöra gruppen på följande sätt om situationen uppstår där lagen inte kan skiljas åt:

Det spelas en miniturnering mellan de tre lagen. Två av lagen lottas att möta varandra i en ”semifinal”. Vinnaren där möter gruppens tredje lag i en ”final”. Preliminära datum för de båda matcherna är 29 oktober och 2 november. Matcherna spelas på neutral plan.

Den eventuella lottningen görs måndagen den 24 oktober.”

Detta skriver tävlingskonsulent Mats Karlén.