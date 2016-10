Moderatledda majoriteten skramlar med tomma tunnor

Alingsås

Tillgängligheten till vården i sommar har varit begränsad och vårdgarantin har inte uppnåtts för patienter, trots att personalen har kämpat på akutmottagningar och vårdavdelningar. Redan innan valet 2014 lovade alliansen att verksamheterna skulle få arbetsro och att tillgängligheten skulle vara god. Nu lovar man det igen – fast till nästa sommar. Med facit i hand ekar det tommare denna gång. Regionens sjukhus har stora svårigheter att klara ens baskraven idag. Det har resulterat i stora underskott och krav på besparingar. Vårdplatser stängs, personalen flyr fältet och vårdköerna är alarmerande långa. Gång på gång har vi påtalat att tillgängligheten blir sämre och vårdgarantin allt mindre uppfylld, men vi tycks tala för döva öron. Det moderatledda styret pratar mycket om omställning av vården. Det är redan ett faktum på många håll i regionen – även i Alingsås – att man tillsammans med kommunen tar hand om svårt sjuka i hemmen. Det finns mobila team med vårdpersonal och kommunal hemsjukvård som samverkar. Det är jättebra och arbetet måste fortsätta. Därför undrar vi varför de blågröna inte skyndar på och fattar beslut om att göra Alingsås lasarett till ett konceptsjukhus inom närsjukvården i enlighet med Regionfullmäktiges beslut. Som S-politiker i regionen är det tillfredsställande att se att vår regering satsar på välfärden, till skillnad från de två tidigare regeringarnas satsningar på skattelättnader för dem som har det bäst. Västra Götalandsregionen får under nästa år 376 miljoner kronor av välfärdsmiljarderna. Dessutom får landstingen 400 miljoner kronor per år fram till 2019 för att stärka bemanningen i förlossningsvården Utöver detta får Västra Götalandsregionen detta 22 miljoner kronor per år för att förbättra vården för kvinnor och 190 miljoner kronor för flyktingmottagandet, varav cirka 135 miljoner går direkt till sjukvård. I nästa vecka tas en tilläggsbudget i regionfullmäktige. Den moderatledda majoriteten har nämligen insett det vi påtalade när budgeten för nästa år togs i juni: att pengarna till sjukvården inte skulle räcka. Nu har verkligheten hunnit i kapp och man tvingas justera sin budget. Men det är för sent och fortfarande för lite. Vi socialdemokrater vill fortfarande lägga mer pengar till sjukhusen för 2017 än vad majoriteten vill, trots tilläggsbudgeten, men vi vill också ge mer pengar redan nu. Annars går de in i nästa år med ett underskott, vilket ”äter upp” tillskottet. Det råder inte brist på pengar – regionen som helhet gör ett stort överskott – utan brist på styrning och vilja. Vi väntar alla på att den moderatledda majoriteten uppfyller sitt vallöfte, om arbetsro för sjukhusen och bättre tillgänglighet i vården. Lena Hult (S) oppositionsråd i regionstyrelsen Janette Olsson (S) andre vice ordf västra hälso- och sjukvårdsnämnden