Överdäckning en plusaffär för Alingsås

Varför skall E20 däckas över frågar ”Skattetrött” i AT 29/9. Alingsås stad delas av E20 och järnvägen, vilket betyder att om vill man röra sig i staden så är det ofta som E20 eller järnväg måste passeras.

En överdäckning kompletterad med en eller två nya tunnlar under järnvägen skulle minska denna delning och vara till fördel för oss alingsåsare, vad gäller tidsåtgång för förflyttning, miljö och trafiksäkerhet.

Den 9 mars 2015 beslöt kommunstyrelsen i utredningsdirektiv för A+ att målet är att:

1) Skapa blandstad och stadsmässighet i området A+.

2) Minska barriäreffekten av E20 och järnvägen.

3) Förstärka kvalitet på det kommunala gång-, cykel- och vägnätet.

Område A+ ligger på ömse sidor om E20 mellan Gerdska ström och Bil-Nilsson. Det är en för normalt stadsliv outnyttjad yta mitt i staden. Med sitt läge har det en unik kommunikationsmässig placering för de verksamheter och boende, som efterfrågar centrala lägen nära väg och järnväg. Trafikverket vill göra en motorväg av E20 genom Alingsås och utan åtgärder förstärks då barriäreffekten.

Med en överdäckning av E20 kan cirka 1 000 bostäder tillsammans med verksamhetslokaler, kontor, hotell, restauranger etc byggas. Utan överdäckning går det av miljöskäl att endast bygga något hundratal bostäder och A+ förblir då ett centralt område, som kvällstid är tyst och öde, även om man lyckas få dit mer verksamheter, som under dagtid ger liv åt A+. 1 000 nya bostäder på A+ påverkar stadslivet positivt, genom att många får nära till stadskärnan och dess handel. Personer i rörelse under kvällstid ökar och därmed tryggheten för oss alla.

En utredning gjord av teknologie licentiat Fredrik Kosch och professorn i fastighetsekonomi, Hans Lind, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, pekar på att med 1 000 bostäder på A+ tillförs Alingsås 3 000 nya invånare varav, 2000 nya skattebetalare. Dessa ger kommunen 130 miljoner per år i skatteintäkter, skatteutjämningsbidrag och i övriga bidrag från staten. Då har hänsyn tagits till åldersfördelning och inkomstnivåer för Alingsås, enligt SCB.

Dessa 3 000 nya invånare kostar kommunen cirka 100 miljoner kr per år (enligt SCBs kostnadsvärden) och kvar blir då i överskott 30 miljoner kr per år. Mot detta skall ställas investeringen för överdäckningen, vilken i dagsläget beräknas till 554 miljoner. För investeringar av detta slag läggs kostnader ut på en avskrivningstid och då detta är en investering i mark och byggnad, kan lång avskrivningstid tillämpas.

Med en för markinvestering relativt kort avskrivningstid på 30 år och en kalkylränta på 3 procent, blir den årliga kostnaden 27 miljoner (ränta + avskrivning), vilket något understiger det överskott som 2 000 nya skattebetalare ger. Då en överdäckning håller mycket längre, kommer Alingsås långsiktigt att tjäna på denna investering. Om Alingsås skulle bygga 1 000 nya bostäder på annan plats än A+, så kommer detta att kosta kommunen något hundratal miljoner. Detta måste också beaktas då man tar beslut om A+.

De siffervärden, som jag redovisat ovan, kommer från professor Hans Linds utredning och från information hämtad från de politiker och tjänstemän jag talat med. Efter ett positivt beslut i kommunfullmäktige i slutet av oktober om att gå vidare med A+, startar den grundliga utredningen, som kommer att visa hur väl dessa preliminära siffror stämmer.

Då denna konsekvensutredning är färdig tas det avgörande beslutet om överdäckning eller inte.