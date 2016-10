Rysare slutade i förlust

Handboll

Lugi är alltjämt obesegrat efter 28-26 (13-12) mot Alingsås. Simon Jeppsson var ostoppbar med sina tolv mål i matchen.

– Det kunde ha gått hursomhelst, säger AHK:s Johan Nilsson.

Felix Claar inledde med matchens första mål. En halv minut senare kvitterade Lugi och kunde också ta ledningen.

Matchens inledning upprepades gång på gång under resterande matchminuter. Ledning, reducering och kvittering – on and on.

Redan efter matchens första tio minuter kunde man förutspå att det inte skulle bli enkelt för Alingsås.

Matchens stora stjärna för Lugi visade sig tidigt bli Simon Jeppsson. Förutom en omättlig Jeppsson som ständigt såg till att öka på ledningen var AHK något trögstartat – och fick inte fart på kontringsspelet.

En spelare som inte fanns med mot Lugi var Magnus Persson.

– Jag skulle inte säga att vi saknade Magnus, vi hade många andra duktiga med ikväll, säger Mikael Franzén.

– Men vi kämpade ändå i uppförsbacke på flera plan. Bland annat så hamnade vi i fel lägen flera gånger och drog på oss en del utvisningar, fortsätter han.

När Alingsås kontringsspel gav betalt kom man också bättre in i matchen. Men när AHK knappade in på Lugi var Jeppsson där och levererade.

– Han är jätteduktig, men han fick göra några mål alldeles för enkelt, säger Johan Nilsson.

I andra halvlek var det nog en del som trodde att Alingsås skulle ta över, men så blev det inte. AHK drog på sig ett par utvisningar som gav bra betalt för Lugi.

26-26 gjorde Johan Nilsson. Men kvitteringen varade inte länge. Efter 27-26 var det Lugis boll och endast en minut av matchen kvarstod.

Lugis Alfred Jönsson avrundade självsäkert med 28-26.