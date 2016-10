Sparbanksstiftelsen och A+

Alingsås

Egentligen är jag ointresserad av att ha någon debatt med Sparbanksstiftelsen i Alingsås då de självklart kan driva vilka frågor de vill.

Sparbanksstiftelsens styrelse säger i torsdagstidningen att de inte tagit ställning för en överdäckning av E20. Detta som ett inlägg i frågan om förtroendemannauppdrag i Sparbanksstiftelsen, uppdrag i kommunstyrelsen och jävsfrågan.

Backar vi till månadsskiftet januari/februari utvecklar Sparbanksstiftelsens ordförande sin syn på frågan om en överdäckning. Artikeln ”Intresserade av att finansiera A+ (AT 30/1-16)” avslutas enligt följande: ”Trots ett politiskt osäkert läge är Ragnar Udin optimistisk att kommunen kommer kunna få fram ett överdäckningsförslag. Jag ger inte upp den tanken förrän Trafikverket säger att det inte längre tar emot ansökningar. Jag hoppas och tror att det finns kloka politiker så vi får in en ansökan, säger han.”

I händelse av att stiftelseordföranden skulle ha blivit felciterad går det i följande nummer (AT 2/2-16) läsa en insändare underskriven av honom själv. Under rubriken ’Förtydligande från Sparbanksstiftelsen’ inleds insändaren med följande: ”I en artikel i lördagens AT kan det tolkas som om Sparbanksstiftelsen Alingsås skall finansiera med en mycket stor summa pengar. Sparbanksstiftelsen är mycket intresserad av en utveckling av A+-området och då innefattande såväl E20, överdäckning som nybyggnationer och eventuell tunnel under Västra stambanan. Vår huvudsakliga inriktning rör förberedande arbeten vid planering och uppstart”.

Hur Sparbanksstiftelsens beslutsprotokoll kring A+ ser ut har jag ingen uppfattning om. Däremot är det rimligt att anta att ordföranden talar å sin styrelses vägnar när han yttrar sig och skriver insändare.

Sparbanksstiftelsens stadgar säger bland annat att ”Till förtroendemän ska väljas personer som kan förväntas på bästa sätt tillvarata stiftelsens intressen.” Är det då möjligt att samma förtroendeman i sin roll som kommunstyrelseledamot opartiskt kan delta i ärendehanteringen av A+?

Eller kan det finnas särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet? Jag överlåter åt läsarna att dra sina egna slutsatser.