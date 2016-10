Svar om skolskjutsupphandling

Herrljunga

Som kommunstyrelsens ordförande har jag givit kommunchefen i uppdrag att redovisa processen, hanteringen och resultatet av Bildningsnämndens upphandling av skolskjutsar för Herrljunga kommun, till kommunstyrelsen. Rapporten redovisas till kommunstyrelsen måndag den 17/10.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur upphandling ska genomföras. Upphandlingen omfattar flerårskontrakt till ett högt ekonomiskt värde, över det s.k. tröskelvärdet. Tröskelvärde för offentlig upphandling enligt LOU (gäller fr.o.m. den 1 januari 2016) är 1 910 323 SEK. Kontraktsvärdet ska beräknas inklusive eventuella optioner.

I ärendet skolskjutsupphandling överstiger kostnaden, redan år ett, EU:s tröskelvärde. Förutom Lagen om offentlig upphandling, har även kommunens verksamheter att rätta sig efter den Upphandlingspolicy som kommunfullmäktige fastställt.

Policyn anger att all upphandling ska ske professionellt och tillgodose kommunens behov av varor och tjänster. Särskilt anges att all upphandling ska ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling Att ställa krav eller t ex anpassa turer som endast en leverantör kan utföra är inte tillåtet.

När en kommun upphandlar verksamhet är kommunen en del av den så kallade marknaden. En viktig del av kommunens strategiska upphandling är att skapa konkurrens på denna marknad. Konkurrensutsättningen skapar goda förutsättningar för att möjliggöra god ekonomisk hushållning med offentliga skattemedel.

Hösten 2015 informerades de lokala företagen om att en ny upphandling kommer att förberedas under 2016 för att vara klar 2017-07-01. Företagen erbjöds att hjälpa till med turredovisning och tidtabeller med syfte att skapa större delaktighet i upphandlingsprocessen.

Tilldelningsbeslutet anger vilka företag som Herrljunga kommun ska skriva avtal med. Vilka förare företagen väljer ut, för att tillgodose kravet på god lokalkännedom, återstår att verkställa för företagen. Upphandlingen har genomförts utifrån perspektivet att skapa effektivaste möjliga skolskjutsorganisation, såväl för elever och föräldrar, som för verksamheten och för utförarna.

Det är alltid beklagligt när enskilda lokala företag inte har möjlighet att anpassa sin organisation och/eller förmåga till förändringar som sker. För övrigt är det inte enskilda anställda tjänstepersoner, som fattar beslut om skolskjutsupphandling, utan den politiskt ansvariga nämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. I den offentliga debatten ombeds insändaren att föra dialogen med ansvariga politiker och inte med i media namngivna tjänstepersoner. Anställda tjänstepersoner för inte någon medial debatt om verksamhetens utformning eller nämndbeslut. Högaktningsfullt