Alingsåsare i entreprenörfinal

Alingsås

Skoföretagaren Ninni Jonsson från Alingsås är en av tio som kan utses till Västsveriges främsta entreprenör 2016.



På torsdag, den 10 november, hålls regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year i Göteborg. Bland finalisterna som gör upp om titeln och en plats i den nationella finalen i februari finns, förutom Ninni Jonsson, ägarna till Gekås, Nordic Wellness och Savolax.

Ninni driver sedan åtta år tillbaka företaget Twosouls AB och har tagit fram det egna skomärket Cinnamon. Ortopediskt riktiga, bekväma men samtidigt snygga skor är hennes nisch.

Företaget är lönsamt och har i två placerat sig på Veckans Affärers lista över superföretag. Mer om Ninni Jonsson och Twosouls kommer i AT-bilagan Vår Industri på tisdag.

EY skriver i ett pressmeddelande att en omfattande urvalsprocess ligger bakom valet av finalister i tävlngens regionfinaler, som hålls nu under hösten, och som ingår i den internationella EY Entrepreneur Of The Year, en av världens främsta entreprenörsutmärkelser.

I den västsvenska regionfinalen, som alltså går av stapeln i Göteborg den 10 november, gör entreprenörer från tio företag upp om titeln:

Mattias Andersson, Automation House Sweden, Kinna, Martin Walleräng, EcoRide, Göteborg, Thomas Karlsson och Torbjörn Bäck, Gekås Ullared, Ullared, Assan Njie, NJIE, Göteborg, Christian Johansson, OpenSolution, Göteborg, Anna Martinsson, Savolax, Göteborg, Magnus Wilhelmsson, Nordic Wellness, Göteborg, Johanna Backman, Amelie Wiklund och Anna Enander, Kid’s Concept, Borås, Ninni Jonsson, Twosouls, Alingsås, och Anton Westbergh, Coffee Stain Studios, Skövde.

– Årets finalister visar verkligen vilken tyngd och bredd som finns bland entreprenörerna i Västsverige. Entreprenörerna representerar en rad olika branscher men det alla har gemensamt är att de genomfört en fantastisk entreprenörsresa och att de är goda förebilder för andra som funderar på att förverkliga sina affärsidé, säger Stefan Kylebäck, kontorschef Göteborg och ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Västra i pressmeddelandet.

Förutom huvudpriset ”EY Entrepreneur Of The Year” utses även vinnare i kategorierna ”Årets kvinnliga stjärnskott” och ”Årets manliga stjärnskott”. Huvudsponsorn SEB delar ut specialpriset ”Bästa internationella tillväxt”.

Vinnarna i de sex regionfinalerna möts den 1 februari i den nationella finalen i Stockholms stadshus. Den nationella vinnaren får sedan representera Sverige i världsfinalen i Monte Carlo i juni, där entreprenörer från fler än 60 länder gör upp om titeln som världens främsta entreprenör.

Vinnarna i region Västra utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Sara Wallin (VD ALMI Företagspartner Väst), Sharam Rahi (vice VD och Förvaltningschef Fastighets AB Balder), Thomas Hedberg (grundare och styrelseordförande Cellmark), Eva Moen Adolfsson (VD Resia Travel Group), alingsåsaren Tom Ericsson (grundare och ägare till Educatius Group, nationell vinnare Bästa internationella tillväxt 2015) och Eva Olsson (grundare och ägare till Muffins to the people som innefattar Eva’s Paley, Fröken Olssons kafé och Condeco).