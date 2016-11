Andreas Andersson i huvudroll

Fotboll

Gefle IF står inför en dramatisk avslutning på allsvenskan på söndag.

Gerdskenfostrade Andreas Andersson vågar inte spekulera i hur det kommer att sluta.

– Vi måste fokusera på vår match och vinna den, sen får vi se hur långt det räcker.

Gefle IF har under hösten gått starkt i allsvenskan.

Trots att laget harvat i botten av tabellen under hela säsongen har de med en match kvar, fortfarande chansen att nå kvalplatsen.

Andreas Andersson, som i år värvades till Gefle från IK Sirius, har haft en tumult säsong men anser ändå att formen just nu är god.

– Personligen har det varit upp och ner för mig. Jag skadade mig på försäsongen, fick sedan en bristning i ljumsken och i maj operarade jag knäet. Sedan dess har jag fått stå varje match och det har gått väldigt bra, säger Andreas.

När tränare Roger Sandberg fick sparken i somras var det en jobbig period i föreningen, men vindarna vände både för klubben och för Andreas personligen.

Hur gick tongångarna i Gävle under den perioden?

– Det var ett stort missnöje i somras såklart. Men efter att vi började plocka lite poäng så har det blivit mer positivt. Man får lyckoönskningar på stan och fansen tror på oss igen.

Andreas Andersson trivs bra med tillvaron i Gävle. Efter en sejour i Uppsala och Sirius ville Andreas testa vingarna i allsvenskan och när Gefle IF hörde av sig i vintras tvekade han inte en sekund.

– Att spela i allsvenskan lockade verkligen. Det dök upp en chans och den ville jag verkligen ta, säger han.

Hur nöjd är du med din egen säsong i år?

– Det har gått bra för egen del och jag är nöjd. Speciellt nu på hösten. Jag har fått stå 20 matcher vilket gett mig mycket erfarenhet. Allt är större och vassare. Arenorna, motståndarna och allt runtomkring. Du utvecklas när du får spela och det har jag fått.

IK Sirius, som Andreas tillbringade två säsonger hos, tog nyligen steget upp i allsvenskan. På söndag kan det bli ombytta roller för hans Gefle jämfört med hans tidigare Uppsala-klubb.

– Det var väntat att Sirius skulle vinna. Jag ringde och gratulerade mina vänner och är jätteglad för deras skull. Att jag lämnade Sirius är inget jag ångrar, säger Andreas.

Hur ser du på en eventuell nedflyttning till Superettan med Gefle?

– Jag har inte tänkt på det. Jag fokuserar på nuet och sådant snack får jag ta efteråt när jag pratat med min agent.

Andreas, som gärna åker hem till Alingsås när tillfälle ges, gläds givetvis åt hans modersklubbs framgångar.

– Jag har varit på vallen och prickat in några matcher. Riktigt kul med

uppflyttningen. Det behövdes för både klubben och staden.