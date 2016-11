Familjen Trump beger sig till Washington

AT i Washington

Familjen Trump tar efter presidentinstallationen i Washington den 20 januari över som USA:s ”första familj” efter Obamas. Men kanske får 70-årige Donald Trump ensam installera sig i Vita Huset under våren.

Massmedia uppger att hustrun Melania kommer att stanna kvar i New York tillsammans med 10-årige sonen Barron, så att denne kan avsluta sitt skolår i privatskolan på Manhattan. Det blir en helt ny typ av presidentfamilj som Washington kommer att få se, en mer ”flashig” sådan. Som för tankarna till Nancy och Ronald Reagans tid på 1980-talet. Det är också andra gången någonsin som rikets första dam – First Lady – fötts utanför landet. Den första var brittisk-amerikanska Louisa Adams, som föddes i London 1775, och var gift med John Quincy Adams, president 1825-1829.

46-åriga före detta fotomodellen Melania Trump, född Melanija Knavs, växte upp i den lilla staden Sevnica i Slovenien, och bilder därifrån visar stolt skålande slovener – även om man har vissa betänkligheter beträffande maken. Sonen Barron lär också vara flytande i slovenska. Trumps övriga barn är Donald Jr., Ivanka och Eric med tjeckiskan Ivana Zelnickova, och dottern Tiffany med skådespelerskan Marla Maples.

Donald Trumps farfar Friedrich (Frederick) Trump föddes 1869 i den tyska byn Kallstadt, sydväst om Frankfurt, i ett betydande vindistrikt i Rehnlandet. Som 16-åring lämnade han hembyn och utvandrade till USA, och skapade sig en förmögenhet på restauranger och pensionat under guldrushen på den amerikanska och kanadensiska västkusten. Men det är inte bara Trumps som kommer från lilla Kallstadt, med 1200 invånare, utan även familjen Heinz, som i Heinz tomatketchup! Och familjerna är till och med släkt. Utrikesminister John Kerry är gift med Teresa Heinz, vars tidigare make var senatorn John Heinz, republikan från Pennsylvania och arvtagaren till ketchupimperiet, som omkom i en flygolycka 1991. Henry John Heinz, grundaren av Heinz ketchup, föddes i Pittsburgh och hans far kom från Kallstadt.

Donald Trumps farmor Elizabeth, också hon från Kallstadt, lade grunden till familjens fastighetsimperium i Queens, New York, efter makens död i spanska sjukan 1918. Innan hade paret försökt återvända till Tyskland, då hustruns hemlängtan var mycket stark, men de tyska myndigheterna sade nej, då man ansåg att Friedrich stuckit från sin militärtjänstgöring. Sonen Fred, som senare tog över verksamheten, gifte sig med skotska Mary Anne MacLeod, och paret fick fem barn, av vilka den äldste sonen Freddy var alkoholist och dog vid 43 års ålder. Detta kan vara anledningen till att Donald Trump inte dricker alkoholhaltiga drycker. Donald Trump ville tidigare inte gärna uppge sitt tyska ursprung, utan hävdade istället svenskt påbrå, på grund av starka antityska stämningar under och efter världskrigen.

De tre äldsta barnen Donald Jr., Ivanka och Eric är samtliga verksamma inom familjens imperium, The Trump Organization, och den blivande presidenten sägs, enligt Forbes Magazine, vara god för 3,7 miljarder dollar. Medan den yngre dottern Tiffany utexaminerades från University of Pennsylvania i våras. Dottern Ivanka, som enligt alla rapporter står fadern mycket nära och har en egen klädlinje, konverterade till judendomen i samband med giftermålet med mer tillbakadragne Jared Kushner, också han son till en fastighetsmogul i New York.