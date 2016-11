Föll i EM-genrep

Handboll

I cirka 45 minuter gjorde Sverige det riktigt bra mot Frankrike i EM-genrepet. Men under den sista kvarten kunde OS-tvåan gå ikapp och förbi.

Matchen slutade 21–27.

Knappt 1300 åskådare hade tagit sig till Estrad under onsdagskvällen för att se Sverige ta sig an Frankrike. Och visst fick dom valuta för entrépengen. I alla fall under tre fjärdedelar av matchen.

Sverige agerade helt utan respekt i första halvlek, och tack vare ett inspirerat försvarsspel gjorde man det svårt för Frankrike.

Framåt handlade mycket om Jenny Alm och Ida Odén, som båda tog stort ansvar i skadade stjärnan Isabelle Gulldéns frånvaro.

En annan spelare som verkligen stack dit näsan var kreative vänsternian Jamina Roberts, som skojade friskt med motståndarna när hon kom in på planen efter knappa kvarten. Läckrast var kanske 8–5-målet när hon stal bollen och skickade i densamma i nät.

I paus ledde Sverige med 13-9, och i början av andra fortsatte man att övertyga.

När Carin Strömberg skickade in 20–16 till Sverige med 16 minuter kvar såg det lovande ut. Men Carins fullträff var också början till slutet för Sverige.

Sex raka mål av gästerna gjorde ställningen till 20–22. Förvisso reducerade Ida Odén med ett underarmsskott, men sen var det godnatt för ett Sverige som gick runt på många spelare.

Stora segerorganisatörer i Frankrike var duktiga målvakten Laura Glauser samt energiknippet Alexandra Lacrabere. Faktum är att Frankrike vann sista 16 minuterna med 11–1 (!).

– Det är såklart alltid tråkigt att förlora, men samtidigt tar vi hellre en förlust nu än i EM-premiären, sa Carin Strömberg efter slutsignalen.

Hur känns det att spela EM på hemmaplan egentligen?

– Det ska bli grymt inspirerande, och ett minne för livet.

Känner ni någon press?

– Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi ser det istället som en möjlighet att göra något bra.

Sverige spelar sin EM-premiär på söndag mot Spanien på Hovet.