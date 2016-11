”Fortfarande svårt begripa skrällen”

AT i Washington

Tisdagens amerikanska presidentval blev en jordbävning, som jämförs med Ronald Reagans seger över Jimmy Carter 1980. Många amerikaner är förbluffade och chockade över Donald Trumps oväntade valseger. Och fortfarande är det svårt att begripa skrällen.

De flesta opinionsundersökningar fram till valet pekade mot en klar men knapp Clinton-seger. Det var en varm och solig valdag i Washington, och köerna för att rösta långa, med en övervägande majoritet demokrater. Detsamma gäller norrut i delstaten Maryland, där Hillary Clinton vann en överväldigande seger. Ingen kunde tro att Donald Trump senare, på småtimmarna på onsdagsmorgonen, skulle stå som vinnare. Med segrar i delstater som Pennsylvania, där republikanerna inte vunnit sedan 1988, och Wisconsin, där de inte vunnit sedan 1984.

Vad massmedier och opinionsinstitut underskattat var den vrede som riktade sig mot den politiska eliten, mediaetablissemanget, storföretagen och Wall Street. Och man undervärderade den vita arbetarklassen i ”the rust belt” (rostbältet), de industristater på östkusten och i Mellanvästern, såsom Pennsylvania, Ohio, Michigan och Wisconsin, som sett sina löner stagnera eller sina arbeten inom tillverkningsindustrin exporteras till låglöneländer, och där fabriker och företag stängts ner.

Detta missnöje är något som filmskaparen Michael Moore varnat för – och att Trump (som större delen av sitt liv varit demokrat) skulle kunna besegra Hillary Clinton. Dessa så kallade ”Reagan-demokraterna”, den vita arbetarklassen, som tidigare röstat på, förutom Reagan, Bill Clinton och Barack Obama, föredrog nu alltså Trump framför Clinton. På femton år har medianlönerna inte ökat i USA. Det var också dessa människor som under generationer byggde upp den amerikanska välfärden.

De ekonomiska skillnaderna i USA är omfattande, och många medborgare ville se en förändring. Där fanns också vreden mot finanskrisen 2008 och Wall Street, som medverkade till att miljontals människor fick gå från sina hem, medan bankerna hjälptes av de amerikanska skattebetalarna, och globaliseringen, som medverkade till att jobb skickades till låglöneländer.

Människorna i ”Småstads-Amerika” var trötta på att bli hånade och föraktade, åsidosatta och förbisedda av etablissemanget på öst- och västkusten – New York, Washington, San Francisco och Los Angeles med Hollywood – en elit som i mångt och mycket levt i sin egen bubbla, och missnöjet bland ”vanligt folk” har vuxit gradvis. Donald Trump, med alla sina fel och brister, var skicklig på att utnyttja detta. Ett budskap, utan ingredienserna rasism och förakt, som tidigare i år fördes fram av Bernie Sanders.

Valet är inte bara en stor förlust för Hillary Clinton utan även för president Obama, som är en populär ledare, med godkännandesiffror på 55 procent. Obama var mycket vänlig mot den nyvalde presidenten i sitt tal från Vita Huset på onsdagen, och gratulerade Trump.

Hillary Clinton har setts som själva sinnebilden av Washingtoneliten. Ett etablissemang, kännetecknat av maktens arrogans och självgodhet (gäller såväl demokrater som republikaner), och anklagelser om korruption och maktmissbruk. Clinton föll på de nära kontakterna med Wall Street, de högt betalda arvodena för tal inför finanssektorn, och de enorma donationerna från storföretag och utländska regeringar till Clintonstiftelsen (Clinton Foundation). Dessutom hade hon svårt att entusiasmera sina anhängare, till skillnad från Barack Obama.

Hade Joe Biden eller Bernie Sanders nominerats till demokraternas presidentkandidat, hade de säkerligen besegrat Trump. Därför att de är så mycket bättre på att relatera till väljarna. En korrespondent för TV-kanalen MSNBC, som bevakade Clinton och Mitt Romney 2012, sade att de båda kandidaterna hade svårt att hänföra sina supportrar – till skillnad från Obama – och Trump. Hon berättade om en ”elektricitet” under Trumps valmöten. Clintons misstag var också att inte följa Bernie Sanders populistiska budskap.

Amerikanska massmedier (MSM eller Main Stream Media) – CNN, NBC, MSNBC, USA Today, The New York Times, The Washington Post och så vidare – har tydligt tagit ställning för Hillary Clinton under valrörelsen och varnat för en eventuell president Trump, och de är nu mycket självkritiska. Slutsatsen är att känslan av revansch är mycket stark bland de människor (vita arbetarklassväljare framför allt) som anser sig blivit föraktade, hånade och förlöjligade under senare år av eliten. Det är en viktig läxa att lära för politiker – inte bara i USA, utan även i Europa och Sverige.