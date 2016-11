Gulsvart kramkalas i Estrad

Fotboll

Under den tidiga lördagseftermiddagen avgjordes de två första finalerna i Kycklingcupen. Först ut var F10 och där visade Gerdskens tjejer klassen när dom besegrade Lerums IS med 4–0.

GBK, som imponerat stort under vägen fram till finalen, fick en smakstart när duktiga Tuva Ljungqvist satte 1–0 efter bara 15 sekunder. Av bara farten kunde samma tjej kort senare spela fram Ida Pettersson som rullade in 2–0. Lerum kämpade och slet berömvärt men hade förtvivlat svårt att skapa några chanser. Närmast var man en reducering slutskedet men domarna dömde bort målet för LIS-frispark i ett tidigare läge.

Den så kallade spiken i kistan fixade ovan nämnda Tuva Ljungqvist när hon gjorde 3–0 på egen retur. Då återstod 1.40. I matchens döende sekunder fastställde Hanna Olofsson slutresultatet med ett skott i krysset.

Bara minuten efter att Estrad-publiken hyllat segrarna i F10 tog de jämnåriga grabbarna över. Alingsås IF svart mötte där emot Byttorp 2, som i sin semi slog Hemsjö IF gul. Och det var Boråslaget som inledde bäst när man prickade in ledningsmålet genom finurlige Hugo Leskinen.

AIF:s trollgubbe nummer ett, Noa Lundstedt, ville dock inte vara sämre och kvitterade kort därefter. I det läget kändes AIF på gång men efter slarv i försvaret sköt Leskinen 1–2 via stolpen. Alingsås kom dock återigen tillbaka när Melvin Hallberg dundrade in 2–2 på frispark.

När matchen stod och vägde kunde finalens store lille lirare Hugo Leskinen avgöra matchen med tre minuter kvar. Trots ganska ordentligt tryck ner mot Byttorps målvakt lyckade inte AIF kvittera en tredje gång.

Under sena lördagen och söndagen spelas de fem återstående finalerna. I tisdags-AT kan ni läsa om alla finaler och givetvis publiceras även bilder på alla segrande lag.