Hel älgfamilj på väg

Alingsås

Fotoutflykten i söndags började lite trögt men slutade i succé för Göran Nilsson och Marina Ekman.

Vid Bälinge fick de och flera andra bilister se en hel älgfamilj springa över såväl Ljurhallavägen som E20.



– Vi var ute för att fotografera älg. Vi brukar åka omkring på småvägar, berättar Göran Nilsson.

Både han och sambon Marina Ekman ägnar sig åt naturfoto och är vana att söka motiven där det inte är så många människor eller bilar i rörelse. Men ibland blir det annorlunda än man tänkt sig.

Så var det strax före klockan 16 i söndags eftermiddag. Göran och Marina hade bara fått syn på en fasan under sin utflykt och var på väg hem till Herrljunga från Alingsås när Marina plötsligt såg fyra älgar lite vid sidan om Ljurhallavägen.

– Det var vid Bälinge som hon sa att där är en hel hop älgar. Vi svängde ner en liten bit på Ljurhallavägen och då sprang en ko, en tjur och två kalvar över vägen, säger Göran Nilsson.

Blinkade med ljuset

Herrljungaparet hann ta några bilder och vände sedan bilen och körde upp på E20 igen.

– Älgarna sprang över E20 också, bort mot Torp och försvann in i en skogsdunge. Uppmärksamma bilister blinkade med ljuset och stannade så det var ingen direkt olycksrisk, fortsätter Göran Nilsson, som har mejlat in några bilder till AT.

– Det var spännande, tillägger han.