”Vad betyder ‘Hembygd’ för dig?”

Det händer mycket i Alingsås hembygdsförening. Flera av medlemmarna berättar den här veckan om vad de gör för bygden – och hur andra ska få ta del av allt som finns här. Ordföranden Carina Håkansson skriver om kommande kulturvandringar.

Måndag 28 november

Vet ni vad Alingsås hembygdsförening gör? Kanske är du redan medlem? Men om inte, så kommer denna vecka flera medlemmar ur föreningen att blogga och lämna sin syn på vad hembygdsföreningen gör och bör göra.

Just nu är vi igång med ett projekt som går under arbetsnamnet ”Kulturvandringar” som jag gärna vill berätta om. Tanken är att inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader och platser i Alingsås och att presentera dem på ett tilltalande sätt. Inspiration har varit Tollereds by och Nääs fabriker och deras fina och informativa skyltar som placerats på utvalda byggnader. Har ni inte varit där kan jag rekommendera ett besök.

Här hemma i Alingsås är det lite si och så med skyltar. Det värsta exemplet hittills är nog den skylt som bilden visar som sitter centralt placerad i staden. Det känns angeläget att dels kunna berätta något om stadens historia för oss som bor här, inte minst för de nya invånare som flyttar hit, men också för alla de turister som kommer hit i samband med olika arrangemang. För Alingsås skolelever kan det fungera som en introduktion till vår stads historia. Men då måste det se tilltalande ut!

Vi inleder nu ett samarbete med en rad olika organisationer för att kunna förverkliga idén. Positiva signaler har redan kommit bland annat från organisationen runt 400-årsjubiléet och kommunens ABC- Alingsås Business Center. Förhoppningsvis kommer vi att kunna skapa en eller flera ”Kulturvandringar” i staden, dels genom skyltar men också med en karta och broschyr där man kan få fördjupad information.

I vårt teknikens tidevarv vågar man kanske att önska än mer. Visst vore det fint om man genom till exempel QR-koder kunde länka till presentationer på andra språk, eller varför inte få texten uppläst?

Jag hoppas nu att du blir nyfiken på Alingsås Hembygdsförening och läser den kommande veckans blogginlägg. Det kommer att handla om så vitt skilda saker som naturparadiset Dammsjöås, Stampens kvarn, en promenad längs Lillån, en nästan bortglömd tvättbrygga, muntlig tradition och sist men inte minst, vad betyder ”Hembygd” för dig? Jag lovar att det blir intressant läsning!

Carina Håkansson

Ordförande Alingsås Hembygdsförening

