LENNART HÅLSJÖ Ålder: 61 år Bor: Nödinge Familj: Utflugne sonen Johnny och lambo med Birgit (Lagom Avstånd Mellan BOende) Gör: Arbetar i ideella ungdomsorganisationen Förbundet Skog och Ungdom med bl.a. skogsaktiviteter för ett 25-tal skolor i Västsverige. På fritiden orienterare i Skogshjortarna och projektledare för hittaut.nu/alingsas

Lennart Hålsjö, aktiv orienterare i OK Skogshjortarna och lokal ledare för Hitta ut, bloggar den här veckan om första säsongen med friskvårdssatsningen, som har lockat ut tusentals alingsåsare i naturen sedan i våras.

Måndag 7 november

Det sägs att tiden går fort när man har roligt och mycket att göra och så har fallet varit för mig första året som projektledare för hittaut.nu/alingsas. Detta avslutades i söndags och det är läge både för reflektion och att börja fundera på 2017.

Du som missat hittaut får här en liten beskrivning:

Sveriges snabbast växande friskvårdsprojekt?

Gratis och öppet dygnet runt.

Omfattningen avgör du själv efter förmåga och intresse.

Uppgiften är att leta upp checkpoints (kontroller) med en karta över Alingsås med omgivningar.

Mer info finner du på hittaut.nu/alingsas

Hittaut startade upp i Jönköping för knappt tio år sedan. För ett par år sedan började vi i Skogshjortarna att undersöka möjligheterna i Alingsås. Resultaten på andra håll hade varit mycket positiva och Alingsås läge och storlek visade på stora möjligheter.

Via ett fyraårigt bidrag från kommunen gavs möjligheter att starta upp. Efter ett intensivt arbete under vintern kunde vi starta på påskafton. Under de dryga sju månader som gått har det hänt en del och detta och lite spånande inför framtiden får du ta del av när jag gästbloggar här under veckan.

