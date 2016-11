Konradsson på gång till Skjern

Handboll

Jesper Konradsson är återigen nära en proffsflytt till Danmark.

Enligt uppgifter är han på gång till danska topplaget Skjern.

Tanken var egentligen att Jesper Konradsson inte skulle spela i AHK alls den här säsongen, eller de kommande för den delen.

I våras var ett kontrakt med danska Kolding klappat och klart och redo för underskrift.

Men det blev aldrig någon övergång.

Nu verkar en ny klubb i Danmark ändå hägra.

Det handlar om Skjern, det danska topplaget som efter säsongen tappar sin spelfördelare Lasse Mikkelsen till tyska Melsungen.

Mikkelsens lucka skulle i så fall fyllas av Konradsson och Skjern bekräftar för danska TV2 att man är nära att komma överens.

– Vi är väldigt intresserade av honom. Kan vi bara övertyga honom att skriva på, kommer han komma till oss, säger Skjerns Carsten Thygesen till TV2.

När AT-sporten får tag på Konradsson under fredagskvällen vill han inte kommentera sin handbollsframtid.

– Jag är tråkig och säger inga kommentarer. Den här helgen vill jag bara fokusera på matchen mot GOG.

Han hänvisar istället till team manager i AHK, Per Johansson, som bekräftar att Skjern är ett alternativ av flera.

– Det är en av klubbarna som visat starkt intresse för Jesper men hur nära det är med just Skjern kan bara Jesper svara på. Men visst är dom intresserade, säger Johansson.

