Låt oss leva med hjärtat i handflatan

Psykologen

Känslor är bäst. Och sämst. Underbarast. Och rent helvetiska. De smyger sig på. Anfaller från underjorden och trillar ner från himlen. De är ingen beställningsvara. Man kan inte åka till det psykologiska laboratoriet och beställa en påse glädje. De följer tätt på verkligheten. De är gåtfulla, högljudda, och beror på allt och inget. Samtidigt.

Känslorna är som vädret. Det blir lite som det vill. Och det enda meteorologerna kan säga med absolut säkerhet är följande: det blir väder. Så är det även i psykologin: det blir känslor. Det vet vi. Och trots vissa ledtrådar, såsom psykets arkitektur, det förflutnas tyngd, framtidens speciella kulör, och ens aktuella relationer, så vet vi inte vad vi kommer känna nästa ögonblick.

De dundrar in, presenterar sig inte alltid med namn, seglar under falsk flagg, och inte minst: de går inte att välja bort. Känslor finns. Och de som desperat försöker släcka ned systemet, med droger, läkemedel, kontroll, tillbakadragenhet, eller med en tillkämpad nonchalant likgiltighet, gör bara följande erfarenhet: den känslomässiga trafiken tar då andra vägar, eller så stängs all trafik av, även de positiva känslorna. Men bara för en tid. Känslorna står inte lydigt i givakt och väntar på sin tur, utan gör som de vill. De kommer till slut i klungor, drar omkring i stora gäng. Och anfaller oss. Inte sällan sent på nätterna. I vargtimmen. De kommer tillbaka och hämnas, och antar då ännu mer intensiva och skrämmande former.

Så därför: lika bra att känna hela rasket. På studs. Från moll till dur. Och problemet är som sagt inte känslorna, inte i sig, det är istället hur vi försöker trixa, fixa, och kontrollera vårt känsloliv, eller för att säga det rätt ut: vi har en stående beställning till himlen om att bara känna vissa saker. Och beställningen är förutsägbar: spänning, lust, glädje, lugn, och harmoni. Mer sällan vrede, sorg, besvikelse och bitterhet. Bara för att ta några känslor ur hatten. Och inte bara det, vi går längre, och gör nästan vad som helst för att inte känna det vi inte vill känna.

Vi drar oss undan, gömmer oss för livet, tänker i svart-vita termer, skyller ifrån oss, förlitar oss på magiska ritualer. Men den skyddsvästen förvandlas ganska snart till en tvångströja. Och man lever snart sitt liv på ett knappnålshuvud. Så därför slår jag på stortrumman. Det finns ingen plats, ingen smart taktik, inget som en gång för alla kan skydda er från livet.

Det är som det är: det blir känslor. Idag. Imorgon. Och alla dagar. Och en sak till: ni kommer vilja springa ifrån er själva. Redan igår. Men det går inte. Känslorna finns inuti er. Alla har ett bultande hjärta. Och vi blöder ihjäl varje dag. Innan vi ständigt återuppstår som levande människor.