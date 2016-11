Storvinst till Alingsås

Trav

Det regnade storvinster över Sverige på lördagen. I Alingsås jublades det extra mycket.

Den största gick Servicekiosken som drog in drygt 4,5 miljoner åt sina kunder.

– Jag sitter ner och darrar, säger ägaren Daniel Rudquist som var hjärnan bakom verket, till ATG.se.

Onekligen, de 18 lyckliga andelsköparna fick över en kvartsmiljon kronor vardera. Rudquist, som själv gjorde systemet, var däremot inte en av dessa.

– Nej, tyvärr var det så stressigt idag att jag inte hann köpa någon själv. Men man får glädjas åt de som var med. Det var ungefär hälften trogna kunder och sedan flera som jag inte sett förut. Nu hoppas jag att de kommer tillbaka, säger Rudquist till ATG.se.

Bland övriga miljonvinnare hade två lämnat in på Solvalla, åtta via atg.se, två via Fintoto i Finland samt ett på Direkten Trav In i Avesta. Belöningen för dessa blev mellan 3,1 och 3,3 miljoner kronor.