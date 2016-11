Succéduon kör på i ett år till

Fotboll

Nu står det klart att tränarduon som tog upp Vårgårda IK i division II, även tränar laget under 2017.

– Vi blickar framåt mot ett roligt år, säger Stefan Strind.

Strind blev tillsammans med Peo Häggström överens med Vårgårda under helgen och på måndagskvällen sattes penna på papper.

– Vi har pratat under helgen och kommit överens, nu är det bara en namnteckning som saknas och den kommer under kvällen, säger Stefan Strind på måndagen.

Som AT-sporten skrev om i förra veckan så har Norrby ställt en fråga till Strind om hans tillgänglighet.

Men även om han nu skrivit på för Vårgårda är dörren mot Boråshåll inte stängd än.

– Dom har hört sig för och mer har vi inte pratat sedan dess. Just nu skriver jag på för Vårgårda och har fullt fokus på VIK nästa säsong, men skulle det hända något från Norrbys håll får man lyssna av det då. I dagsläget är det fullt fokus på 2017 med Vårgårda som gäller.

Även Peo Häggström skrev på nytt avtal.

– I mitt kontrakt stod det att jag skulle omförhandla om vi vann trean, och det har vi gjort nu. Så man kan se det som en förlängning.

Om en klubb högre upp hör av sig, vad händer då?

– Det är som tidigare, jag har en klausul för sådana situationer, så kontraktet kan brytas, säger Häggström.

Duon jobbar redan med truppen inför kommande säsong och förutom Albinot Rexhepi kommer Mohammed Abdulrahman, Oscar Callerud, Simon Jensen och Isak Spanedal besöka Tånga hed under veckan.

Men även ett par lokala namn ska känna sig för hos Vårgårda.

– Vi kommer även bjuda in André Nilsson och Adam Axede men det sker lite längre fram. Det ska bli kul att blicka fram emot nästa säsong och vi vill spetsa truppen så mycket vi kan, säger Strind.

Vad händer med befintliga spelare, exempelvis Anton Vilstrup?

– Som jag förstått det när vi pratat med Anton väljer han mellan Vårgårda och att inte spela fotboll alls nästa säsong. Sedan är Ludvig Andersson och även Joel Hallenbert intressanta för andra klubbar, men vi får se hur det blir. Oavsett vilket kommer det bli en rolig säsong och ett jäkla test i en tuff division II-serie.