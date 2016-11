Tre begärs häktade för grovt rån

Alingsås

Det grova rånet mot två personer på Glimmergatan kan vara på väg att lösas – tre yngre män har begärs häktade i sin frånvaro.



Det var under söndagskvällen som flera personer trängde sig in i en villa på Tegelbruket och hotade de två personer som fanns där. Gärningsmännen ska ha varit kvar i bostad i fler timmar och under hot och misshandel tvingat till sig bland annat bankkort. Gärningsmännen kom också över bilnycklar och stal en bil, vilken sedan hittades övergiven i Göteborg.

Polisens har i sitt intensiva utredningsarbete lyckats ringa in tre personer som är misstänkta för gärningen. Det handlar om tre män i 18-20-årsåldern och skrivna på adresser i Göteborg.

Från polisens sida kan man i nuläget inte uppge vilken bevisning de har mot männen.

– Det här är personer som fortfarande är på fri fot. Vi vill inte ge dem ett större försprång än de har, säger Mats Axelsson, chef för polisens grupp som utreder grova brott.