Tredje raka segern för Alingsås Hockey

Ishockey

Det är positiva tongångar just nu i Nolhalla ishall och Alingsås Hockey. Under söndagskvällen tog nämligen laget sin tredje raka seger via 4-3 mot Hovås och nu tittar de uppåt i tabellen.

Kvällens seger satt dock hårt inne då hemmalaget sånär tappade sin fina 4-0-ledning som man skaffade sig under matchens första fem minuter. Hampus Klozz fanns återigen med i målprotokollet genom att stå för hälften av Alingsås mål. Något som dock inte var lika positivt var att poängkungen fick bryta matchen i den andra perioden.

– Mina mål var inte de svåraste jag har gjort precis. Det var väl bara att lägga in dom egentligen, säger Klozz och kommenterar sitt skadeläge:

– Jag vet inte i nuläget. Det är huvudet som har fått sig en smäll så det är osäkert med spel framöver.

Matchinledningen var det som sagt inget fel på hos Alingsås under kvällen. När fem minuter av matchen hade gått stod det 4-0 på resultattavlan. Tre av målen kom i spel fem mot tre, där Hovåsspelarna var alldeles för heta inledningsvis. En behaglig resa mot tre nya poäng trodde nog de flesta som hade bänkat sig i Nolhalla ishall, men sedan svängde matchen.

Hovås spelade upp sig och under den andra perioden reducerade man två gånger och kom ut med energi till tredje perioden. När Alingsåsspelarna förpassades till utvisningsbåset fick Hovås extra tryck mot en duktig Lukas Ekedahl i hemmamålet.

Reduceringen till 4-3 kom med drygt två minuter kvar att spela, men uppoffrande spel från Alingsåsi slutminuten gjorde så att laget kunde hålla ut och bärga tredje raka segern. Och återigen fick man sjunga segerramsor i omklädningsrummet.

– Det är ingen jättevacker hockey idag. En kämpaseger är det, säger assisterande tränare Martin Kroon och fortsätter:

-Ruuska står ju här i slutet utan klubba och täcker flera skott. Han hade nog täckt med ansiktet om han kunnat. Det är lite det som gör att vi vinner idag. Vi spelar som ett lag och offrar oss som ett lag.

Tränare Andreas Svedberg var även han nöjd med lagets krigarinsats och lyfter fram hela laget som nu är inne i en positiv trend.

– Det är en väldigt positiv känsla i laget just nu. Vi hade som målsättning de tre senaste matcherna att ta sex poäng och nu tar vi nio. Vi har Tibro på onsdag, det blir en tuff fight, så det blir en rehabdag imorgon så kör vi full fart på tisdag igen, säger Svedberg.

Även Hampus Klozz passade på att lyfta fram lagets insats under matchen och berömde boxplayspelet.

– Vi sliter och jobbar och gör det sjukt bra i boxen. Alla gör 100 procent idag. Så det känns riktigt skönt med seger ikväll, säger Klozz.

Läs mer om matchen i tisdagens AT