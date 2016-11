UF – vänligt med bestämt

Alingsås

Artister till Potatisfestivalen, ett laserdome och en utflykt. Det var några av förslagen som klubbades igenom av Ungdomsfullmäktige på fredagen.

100 000 kronor låg i potten att fördela. Och det var onekligen med glada miner som församlingen betade av ärendena på listan, under mötet på Grand Hotel. Varje talare fick en applåd efter sitt anförande och vid något tillfällen hördes det chevalereska ”damerna först” när det var kö till talarstolen.

”Gick bra”

Tidigt under sittningen fattades det beslut om att 80 000 kronor ska gå till artister under Potatisfestivalen. Ett laserdome under LAN Estrad blir det också, med en budget på 10 000 kronor. Förutom detta avsattes 8 000 kronor till en utflykt till äventyrsanläggningen Bodaborg, samt 1 500 kronor till en ”pizzabakartävling” på Arena Elva och till sist 500 kronor till en brännbollsturnering.

För ordförande Olivia Hiort och vice ordförande Rilind Elshani var det premiär vid podiet.

– Det gick bra. Jag var skakig i början men det jämnade ut sig, sa Hiort till AT efter mötet.

Totalt bestod ärendelistan av 27 punkter. Och talarivern var stor. AT:s utsände på plats tappade efter en stund räkningen när det kom till ärenden som avgjordes med votering. Vid sidan av de medel som delades ut under fredagseftermiddagen skickades också en del frågor vidare till annan instans. Bland annat vill ungdomsfullmäktige se gratis fritidskort för alla högstadie- och gymnasieelever, en puck man passade vidare till kommunfullmäktige.

En gaffeltruck

Förslaget att inrätta en ungdomsgrupp där ungdomar kan dela med sig och lära sig av varandras erfarenheter och kultur hamnar nu hos Arena Elva. Något så kallat Cosplay (maskerad) blir det dock inte under LAN Estrad.

Enligt en talare från gymnasiegruppen var intresset för evenemanget inte så stort senast det begav sig. Tre personer ska ha dykt upp, varav en dragit en t-shirt över huvudet och kallat sig för gaffeltruck.

Även förslaget om städdag fick stryka på foten. ”Ungdomar gillar väl inte direkt att städa på sin fritid”, konstaterade samme yngling som berättade om gaffeltrucken.